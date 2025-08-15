Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025-2026 eğitim öğretim yılı LGS nakil süreci iki ayrı dönem olarak yapıldı. Sınava giren öğrenciler ise komisyon yerleştirmelerini araştırıyor. Peki LGS komisyon yerleştirme başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? Öğrenciler ve veliler süreci yakından takip ediyor, işte detaylar...

Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde adındı, sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanmıştı. Hemen ardından ise ikinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Üçüncü tercih olarak da bilinen ikinci nakil sonuçları için ise 14 Ağustos tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı. 

LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? - 1. Resim

LGS NAKİL KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarından sonra 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere giremeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Komisyonlar, öğrencilerin puanları, tercihleri ve kontenjan durumlarını dikkate alarak yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? - 2. Resim

LGS NAKİL KOMİSYONUNUN ÖNEMİ

Bu sayede yerleşemeyen adaylara ek bir fırsat sunulacak. Öğrencilerin eğitimlerine istedikleri okullarda devam edebilmeleri için son bir şans sunulmuş olacak.

 LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? - 3. Resim

LGS NAKİL KOMİSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bu komisyona başvurmak isteyenlerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor.  İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı oluyor. 

LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır? - 4. Resim

Nakil sonuçlarını MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz. 

LGS NAKİL SORGULAMA EKRANI 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

AKOM ve Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Gün ve saat verildi, kuvvetli ataklar geliyorHavaalanında korku dolu dakikalar! İniş sırasında facianın eşiğinden döndüler
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maç kadrosu ilk 11 belli oldu mu, kimler eksik? Osimhen ve Icardi sahada bekleniyor!Ankara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek? - HaberlerAnkara elektrik kesintisi sorgulama: 15 Ağustos’ta Ankara’da elektrikler ne zaman gelecek?ASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli oldu - HaberlerASKİ planlı su kesintisi takvimi: Ankara'da bugün sular ne zaman gelecek? Güncel kesinti listesi belli olduYÖKDİL sonuçları açıklandı! YÖKDİL puanı kaç yıl geçerli, ne için kullanılır? - HaberlerYÖKDİL sonuçları açıklandıGalatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu! - HaberlerGalatasaray Karagümrük maçı canlı yayın hangi kanalda, saat kaçta? Maçın hakemi Ozan Ergün oldu!MESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek? - HaberlerMESKİ su kesintisi sorgulama: Mersin'de sular ne zaman, saat kaçta gelecek?
Sonraki Haber Yükleniyor...