LGS nakil komisyon başvuruları ne zaman ve nasıl yapılır?

Birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos tarihlerinde adındı, sonuçları 8 Ağustos'ta açıklanmıştı. Hemen ardından ise ikinci nakil başvuruları 8-12 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Üçüncü tercih olarak da bilinen ikinci nakil sonuçları için ise 14 Ağustos tarihi kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçları "meb.gov.tr" adresinden açıklandı.

LGS NAKİL KOMİSYON BAŞVURULARI NE ZAMAN?

İkinci nakil yerleştirme sonuçlarından sonra 15-21 Ağustos'ta boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere giremeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak. Yerleştirme süreci, 22 Ağustos'ta tamamlanacak. Komisyonlar, öğrencilerin puanları, tercihleri ve kontenjan durumlarını dikkate alarak yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek.

LGS NAKİL KOMİSYONUNUN ÖNEMİ

Bu sayede yerleşemeyen adaylara ek bir fırsat sunulacak. Öğrencilerin eğitimlerine istedikleri okullarda devam edebilmeleri için son bir şans sunulmuş olacak.

LGS NAKİL KOMİSYON BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Bu komisyona başvurmak isteyenlerin ilçe milli eğitim müdürlüklerine gitmeleri gerekiyor. İlçede yerleşemeyen öğrenci sayıları dikkate alınarak ilçe nakil komisyonu üyelerinin dışında öğrencilere boş kontenjanlar, kayıt alanındaki okullar, okulların eğitim programları, alan ve tür bilgileri gibi hususlarda rehberlik yapması için görevliler yardımcı oluyor.

Nakil sonuçlarını MEB'in aşağıda belirtilen resmi internet adresi üzerinden öğrenebilirsiniz.