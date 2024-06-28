LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından meb.gov tr internet sitesinde sonuçlar araştırılırken yoğunluk yaşandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı MEB sonuc.meb.gov erişim problemleri yaşanmasının ardından çöktü mü, sorun mu var araştırması yapıldı.
28 Haziran günü milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının sonuçları erişime açıldı. 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuc.meb.gov sitesinde yoğunluk yaşandı. Öğrenciler erişim probleminin ne zaman düzeleceğini bekliyor.
MEB SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?
Yaşanan yoğunluk sebebiyle sitede barı erişim problemleri meydana geldi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlanırken sonuçlar da erişime açıldı. Siteye giren öğrencilerin yoğunluğunun ardından sitede yavaşlık meydana geldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi