Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı

LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı
Meb, Eğitim, Yoğunluk, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından meb.gov tr internet sitesinde sonuçlar araştırılırken yoğunluk yaşandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı MEB sonuc.meb.gov erişim problemleri yaşanmasının ardından çöktü mü, sorun mu var araştırması yapıldı.

28 Haziran günü milyonlarca öğrencinin girdiği LGS sınavının sonuçları erişime açıldı. 2 Haziran'da gerçekleşen sınavın sonuçlarının açıklanmasıyla beraber sonuc.meb.gov sitesinde yoğunluk yaşandı. Öğrenciler erişim probleminin ne zaman düzeleceğini bekliyor.

MEB SİTESİ ÇÖKTÜ MÜ?

Yaşanan yoğunluk sebebiyle sitede barı erişim problemleri meydana geldi. Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu yayınlanırken sonuçlar da erişime açıldı. Siteye giren öğrencilerin yoğunluğunun ardından sitede yavaşlık meydana geldi.

LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı - 1. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Konya'da işçi servisi otomobille çarpıştı, yaralılar varTÜRKSAT 6A'nın fırlatma tarihi belli oldu! Bakan Uraloğlu duyurdu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS sonuçları erişime açıldı - HaberlerLGS sonuçları erişime açıldıPeru'da 7.2 şiddetinde depremin derinliği 56 km olarak ölçüldü - HaberlerPeru'da 7.2 şiddetinde depremin derinliği 56 km olarak ölçüldüLGS yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilecek - HaberlerLGS yerel yerleştirmede en fazla 5 okul tercih edilecekLGS'ye girmeyen öğrencilerin liseleri yerel yerleştirme ile belirlenecek - HaberlerLGS'ye girmeyen öğrencilerin liseleri yerel yerleştirme ile belirlenecekİstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedin - Haberlerİstanbul ücretsiz halk plajları Anadolu ve Avrupa yakasında sizlere keyifli anlar sunuyor! Size en yakın gidilecek rahat yüzebileceğiniz denizi keşfedinLGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti - HaberlerLGS tercihleri geçen sene 3-19 Temmuz aralığında gerçekleşmişti
Sonraki Haber Yükleniyor...