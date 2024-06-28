LGS sonuçlarının ardından MEB internet sitesinde erişim problemleri yaşandı

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 28 Haziran 2024 10:11 - Güncelleme: 28 Haziran 2024 10:18 - Güncelleme:

Meb, Eğitim, Yoğunluk, Haber

Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi

Bugün açıklanan Liselere Geçiş Sınavı sonuçlarının ardından meb.gov tr internet sitesinde sonuçlar araştırılırken yoğunluk yaşandı. Milyonlarca öğrencinin giriş yaptığı MEB sonuc.meb.gov erişim problemleri yaşanmasının ardından çöktü mü, sorun mu var araştırması yapıldı.

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