2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlanmasının ardından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercih süreci başlamıştı. İki haftalık süreci kapsayan LGS tercihleri, 27 Temmuz'da sona erecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler ve aileleri ise sonuçların açıklanacağı tarihi merak ediyor. Peki, 2026 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS tercih sürecinde son günlerin yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler ve veliler, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Tercih işlemlerini tamamlayan binlerce aday, hangi liseye yerleşeceğini öğrenmek için Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapacağı açıklamaya odaklandı. Millî Eğitim Bakanlığının takvimine göre 13 Temmuz'da başlayan tercih işlemleri 27 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek.

LGS TERCİH SONUÇLRI NE ZAMAN, NASIL ÖĞRENİLECEK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2026 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Takvimi'ne göre, LGS yerleştirme sonuçları 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü açıklanacak. Öğrenciler, sonuçların ilan edilmesiyle birlikte yerleştikleri okulları öğrenebilecek.

LGS tercihleri için son günler... LGS 2026 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

LGS YERLEŞTİRME SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS yerleştirme sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi ile e-Okul sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi bilgilerini kullanarak, herhangi bir şifreye ihtiyaç duymadan sonuçlarını görüntüleyebilecek.

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