İstanbul merkezli yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasındaki isimler kamuoyunun gündemine oturdu. Soruşturma kapsamında adı geçen Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş'in kariyeri ve biyografisi merak ediliyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturması kapsamında çok sayıda kulüp yöneticisi hakkında işlem başlatıldı. Operasyonda adı geçen isimlerden biri olan Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Maruf Güneş ismi merak ediliyor.

MARUF GÜNEŞ KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Maruf Güneş, iş dünyasında inşaat, enerji, turizm ve liman işletmeciliği alanlarında faaliyet gösteren Güneş Holding'in yöneticileri arasında yer alan bir iş insanıdır. Güneş Holding bünyesinde Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevini yürütmekte, aynı zamanda grup şirketlerinde yönetim kurulu başkanlığı görevlerini de sürdürmektedir.

Spor yöneticiliği alanında da uzun yıllardır görev alan Güneş, 2008 yılından beri Galatasaray Spor Kulübü Genel Kurul üyesidir. 2020-2021 döneminde Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Güneş, son olarak Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekilidir.

MARUF GÜNEŞ NEDEN GÜNDEM OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve bahis şikesi soruşturması kapsamında 19 kişi 19 şüpheli hakkında bugün İstanbul merkezli eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Adalet Bakanı tarafından yapılan açıklamada, 2020-2026 yıllarına ait bahis platformu verileri ile MASAK analizlerinin birlikte değerlendirildiği, Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı profesyonel liglerde görev yapan bazı kulüp yöneticilerine ilişkin önemli bulgular elde edildiği ifade edildi.

Soruşturma kapsamında kamuoyuyla paylaşılan listede Maruf Güneş'in de yer aldığı görüldü. Açıklamada, Güneş'in yöneticilik yaptığı dönemde kendi kulübünün maçlarına ilişkin rakip takım lehine veya gol bahislerine yönelik toplam 48 bahis kuponu oynadığı yönünde değerlendirme bulunduğu belirtildi.

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