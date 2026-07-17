Aston Martin, Call of Duty: Modern Warfare 4 için geliştirdiği askeri SUV konsepti "Dreadnought"u tanıttı. Markanın lüks tasarım çizgisini V12 motor gücü ve yüksek zırh teknolojisiyle birleştiren bu sıra dışı araç, New York’taki fiziksel gösteriminin ardından 23 Ekim’de oyuncularla buluşuyor.

Aston Martin, lüks spor otomobilleriyle tanınmasına rağmen bu kez tamamen farklı bir projeyle gündemde. Marka, video oyun dünyasının en popüler serilerinden Call of Duty: Modern Warfare 4 için geliştirilen "Dreadnought" isimli özel bir taktik SUV'u tanıttı.



Araç, gerçek yollarda kullanılmayacak olsa da Aston Martin tasarım ekibi tarafından sıfırdan tasarlanmış tam boyutlu bir konsept olarak hayata geçirildi.

Aston Martinden savaş aracı sürprizi: Oyuna özel Dreadnought!

Dreadnought, Aston Martin'in sportif tasarım çizgisini askeri araç estetiğiyle birleştiriyor. Keskin hatlara sahip zırhlı gövde, yüksek yerden yükseklik, dev arazi lastikleri ve agresif ön tasarımıyla araç, geleceğin askeri SUV'larını andırıyor.



Aston Martin tasarımcıları, üretim maliyeti veya yasal düzenlemeler gibi kısıtlamalar olmadan tamamen hayal güçlerini kullanabildiklerini belirtiyor.

Aston Martinden savaş aracı sürprizi: Oyuna özel Dreadnought!

İDDİALI TEKNİK ÖZELLİKLER

Her ne kadar sanal bir araç olsa da Dreadnought'un teknik özellikleri oldukça iddialı. Aston Martin, aracı V12 motorlu, dört tekerlekten çekişli ve yüksek performanslı bir taktik SUV olarak tanımlıyor.



Kurgusal dünyaya özel geliştirilen araçta gelişmiş zırh sistemleri, savaş alanına uyum sağlayan elektronik donanımlar, ek yakıt depoları ve özel silah taşıma bölmeleri gibi ekipmanlar bulunuyor.

Aston Martinden savaş aracı sürprizi: Oyuna özel Dreadnought!

İÇ MEKANDA ASTON MARTİN LÜKSÜ

İç mekanda ise Aston Martin'in lüks anlayışı korunmuş durumda. Karbon fiber kaplamalar, deri döşemeler ve altın renkli vites kolu gibi detaylar, askeri görünüm ile premium otomobil tasarımını bir araya getiriyor." Dreadnought" ismi de İngiliz donanmasının efsanevi savaş gemisi HMS Dreadnought'tan ilham alıyor.

Aston Martinden savaş aracı sürprizi: Oyuna özel Dreadnought!

TAM BOYUTLU KONSEPT SERGİLENDİ

Araç, New York'ta düzenlenen Fanatics Fest etkinliğinde tam boyutlu bir gösterim modeliyle ilk kez sergilendi.



Oyuncular ise Dreadnought'u 23 Ekim'de çıkacak olan Call of Duty: Modern Warfare 4 içerisinde, Warzone ve DMZ haritalarındaki belirli bölgelerde kullanabilecek.

Aston Martin, bu projeyle yalnızca bir oyun içi araç tasarlamadığını, aynı zamanda genç nesil kullanıcılarla bağ kurmayı hedeflediğini vurguluyor.



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