TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da final haftasına girilirken yayın akışında yaşanan değişiklik izleyicilerin dikkatini çekti. Programın ekrana gelmemesiyle birlikte yarışmanın durumu ve yeni bölüm takvimi merak konusu oldu. 4 Ocak TV8 yayın akışı araştırılırken yeni bölüm tarihi de netleşti.

Final sürecinin başladığı MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’da ilk Altın Ceket sahibini bulurken, yarışmaya verilen kısa ara izleyiciler arasında soru işaretlerine neden oldu. Programın yayınlanmama nedeni ve yeni bölüm tarihine ilişkin detaylar netleşti.

MASTERCHEF BU AKŞAM YOK MU?

TV8’de yayınlanan MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa yarışması sona ermedi. Program Survivor'ın başlaması nedeniyle bölümlerine kısa süreli ara verdi.

Yılbaşı haftasında 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı yayınlanırken, 1 Ocak 2026 Perşembe günü Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yeni sezonuyla ekrana geldi. MasterChef jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu da yarışmanın yalnızca bir haftalık ara verdiğini ve planlanan takvim doğrultusunda devam edeceğini açıkladı.

MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Altın Kupa yeni bölüm tarihi açıklandı

MASTERCHEF ALTIN KUPA YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın yeni bölüm tarihi belli oldu. Yarışma, 9 Ocak 2026 Cuma akşamı saat 20.00’de TV8 ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşacak. Ardından 10 Ocak Cumartesi ve 11 Ocak Pazar akşamları Altın Ceket mücadeleleri art arda yayınlanacak. Bu süreçte 2., 3. ve 4. Altın Ceket sahipleri belirlenecek.

MasterChef bu akşam yok mu, yeni bölüm ne zaman? MasterChef Altın Kupa yeni bölüm tarihi açıklandı

Planlanan yayın takvimine göre 16 ve 17 Ocak tarihlerinde finalistler netleşecek. Final bölümü ise 18 Ocak’ta canlı yayınla ekrana gelecek ve MasterChef Türkiye All Star Altın Kupa’nın ilk şampiyonu belli olacak. Yarışma tüm bölümleriyle her zamanki gibi saat 20.00’de yayınlanacak.

MASTERCHEF ALTIN KUPA BİTTİ Mİ?

MasterChef Altın Kupa yarışması devam ediyor. Programa yalnızca kısa süreli bir ara verildi.

