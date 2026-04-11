Öğretmenlerin il içi yer değiştirme takvimi geçtiğimiz haftalarda belli olmuştu. Yayımlanan takvime göre, il içi atamalar için başvurular mayıs ayı itibariyle başlayacak. Süreci kaçırmak istemeyen adaylar net tarihi merak ediyor. Peki, öğretmenlerin il içi yer değiştirme başvuruları ne zaman başlayacak?

2026 yılına ilişkin Millî Eğitim Bakanlığı öğretmen yer değiştirme takvimi açıklandı. Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenlerin yıl içinde gerçekleştireceği atamalara dair tarihlerin yer aldığı takvime göre, il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları mayıs ayının başında alınacak.

Mayıs ayında süreç başlıyor!

Buna göre il içi isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 4-6 Mayıs 2026 tarihleri arasında alınacak, atamalar 11 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 26 Haziran’da yapılacak.

İLLER ARASI ATAMALAR İÇİN BAŞVURU SÜRECİ MAYIS ORTASINDA

İller arası isteğe bağlı yer değiştirme başvuruları 14-20 Mayıs tarihleri arasında alınırken, atamalar 22 Mayıs’ta sonuçlanacak. Bu kapsamda tebligat ve ilişik kesme işlemleri 26 Haziran’da tamamlanacak.

İl içi isteğe bağlı yer değiştirmede sıra atamaları için süreç 3 Temmuz’da başlatılacak, tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 6 Temmuz’da gerçekleştirilecek.

