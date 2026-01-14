Milli Eğitim Bakanlığı, 2026 yarıyıl tatilinde öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin takvimi paylaştı. Takvimde il ve iller arası tayin başvuru tarihlerine yer verildi. Peki öğretmenlerin il ve iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır?

2026 yılı yarıyıl tatili öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme işlemlerine ilişkin duyurular yayımlandı.Yer değişikliği işlemleri, önceki yıllardan farklı olarak "il içinde ilçe grupları arasında" ve "iller arası" olarak iki ayrı takvim sürecinde gerçekleşecek.

ATAMA ÖN BAŞVURULARI 14 OCAK'TA BAŞLIYOR

Aile birliği, sağlık, can güvenliği, engellilik durumu ve diğer nedenlerle il içi ilçe grupları arası ve iller arası yer değişikliği talebinde bulunacak öğretmenler için başvuru süreci 14 Ocak'ta başlayacak.



Mazerete bağlı yer değiştirme süreci başlıyor! İl ve iller arası tayin başvurusu nasıl yapılır?

İL İÇİ ATAMA TAKVİMİ

İl içinde ilçe grupları arasında yer değiştirme için öğretmenler ön başvuru aşamasında 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 20-22 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar, 23 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri, 23 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.



İl içi ilçe grupları arasında yer değiştirme işlemleri duyurusu kapsamında eş emekliliğine bağlı olarak yer değişikliği başvuruları kabul edilmeyecek.

İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME TAKVİMİ

İller arasında yer değiştirme için öğretmenler birinci aşamada 14-19 Ocak 2026 tarihleri arasında belgeleri ile birlikte mazeretlerini bildirecek. Ön başvurusu onaylananlar, ikinci aşamada 27-29 Ocak 2026 tarihleri arasında tercih başvurusunda bulunabilecek. Atamalar 30 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Ataması gerçekleştirilenlerin ayrılma işlemleri 30 Ocak 2026 tarihi itibarıyla yapılabilecek.

Aile birliği mazereti kapsamında yer değişikliği yapacaklar için talep edilen yerde 360 gün sigortalılık süresi istenilecek.



İkinci aşamada alanlar itibarıyla norm kadro açığı bulunan eğitim kurumlarının tamamı ile muhtemel boşalacak eğitim kurumları tercih edilebilecek.



Yer değiştirmeler, tercih edilen eğitim kurumları dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

