MEB AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? 10 bin öğretmen ataması için geri sayım

Akademi Giriş Sınavı (AGS) sonuçlarının 13 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanmasının ardından gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilecek 10 bin öğretmen atama takvimine çevrildi. Son yıllarda artan öğretmen ihtiyacını karşılamak amacıyla kontenjanların dengeli bir şekilde branşlara dağıtılması bekleniyor.

Peki AGS kontenjanları ne zaman açıklanacak? Öğretmen adayları tarafından araştırılıyor.

AGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2025-MEB-AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sonuçları 13 Ağustos 2025 tarihinde açıklandı. AGS sonuçları T.C. kimlik numaraları ve AİS şifreleri ile kontrol edilebiliyor.

Sonuçlara ÖSYM'nin resmi sorgulama ekranı https://sonuc.osym.gov.tr/ üzerinden ulaşılabiliyor.

MEB AGS KONTENJANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AGS kontenjanlarının MEB tarafından önümüzdeki günlerde duyurulması bekleniyor. Henüz konu ile ilgili resmi bir açıklama yapılmazken, kontenjanların dengeli bir şekilde branşlara dağıtılacağı tahmin ediliyor.

Geçtiğimiz dönem atamalarında okul öncesi öğretmenliği, sınıf öğretmenliği ve din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği gibi branşlara ağırlık verilmişti.