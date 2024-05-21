MEB il içi yer değiştirme tayin atama sonuçları yarın (22 Mayıs) açıklanırken hizmet süresi daha fazla olana öncelik verilecek

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen isteğe bağlı il içi yer değiştirme tayinlerinin başvuruları 13 - 17 Mayıs aralığında gerçekleşmişti. Tayin sonuçlarının ne zaman açıklanacağı merak konusu olurken il içi yer değiştirme atamalarının nasıl yapılacağı da araştırıldı. 2024 il içi atama takvimi...

MEB il içi atama sonuçları heyecanla beklenirken öğretmenler sonuçlara nereden bakılacağını da araştırmaya başladı. 17 Mayıs tarihinde sona eren başvuru sürecinin ardından il içi yer değiştirme tayin atama sonuçları bekleniyor. İşte görevden ayrılma işlem tarihi...

İl içi atama sonuçları yarın (22 Mayıs) erişime açılacak. Öğretmenler yer değiştirme tayinlerine mebbis.meb.gov. tr veya personel.meb.gov. tr siteleri aracılığıyla ulaşabilecek.

Başvurular 13 Mayıs'ta başlarken 17 Mayıs'ta sona erdi. Atamalar valilikler tarafından gerçekleştirilecek ve öğretmenlerin tercihleri göz önünde bulundurularak hizmet puanına göre gerçekleşecek. Öğretmenlerin görevden ayrılma işlemleri ise 14 Haziran tarihinden itibaren yapılacak.

İl içi atamalarda öğretmenlerin tercihleri dikkate alınırken hizmet puan üstünlüğüne bakılacak. Puan eşit ise hizmet süresi daha fazla olan kişiye öncelik verilecek. Eşitlik devam ediyorsa bilgisayar aracılığıyla yapılacak olan kura sonucu netleşecek.