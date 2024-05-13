Öğretmen il içi tayin başvuruları bugün (13 Mayıs) başlıyor! 2024 MEB listesi

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirme işlemlerine dair merak edilenler arasında başvurular ne zaman başlayacak ve son tarih nedir yer aldı. Yer değişikliği için başvuru yapacak olan öğretmenler il içi tayin listesi 2024 araştırmasını da yapıyor.

MEB, kadrolu öğretmenlerin il içi isteğe bağlı yer değiştirmesiyle ilgili detayları paylaştı. Duyurunun ardından ise başvuru tarihleri nedir, başvurular ne zaman son soruları gündeme geldi. İşte il içi tayin listesi 2024....

Öğretmen yer değiştirme takviminin belli olmasıyla beraber il içi isteğe bağlı değişiklikler için başvurular bugün başladı. 13 Mayıs itibarıyla başlayacak olan süreç 17 Mayıs'ta sona erecek.

İşlemlerin geçerli olması için sırasıyla eğitim kurumu müdürlüğü, ilçe ve il millî eğitim müdürlüklerince onay alması gerekiyor.

Atamalar ise 22 Mayıs tarihinde valilikler tarafından gerçekleştirilecek. Öğretmenler, il içi tayin başvuruları esnasında kontenjan bilgilerini dikkate alarak süreci tamamlayacak. Valilikler ise tercihlere bakarken hizmet puan üstünlüğüne göre sonuca varacak.

İl içi tayin kılavuzunda yer alan bilgilere göre adaylarda 30 Eylül 2024 tarihinden beridir yer aldıkları kurumlarda en az 3 sene çalışmış olma şartı aranıyor.

BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Mebbis.meb.gov. tr veya personel.meb.gov. tr sitelerinde yer alan Elektronik Başvuru Form doldurulacak.

Adaylar, Elektronik Başvuru Formu’na eklenecek olan kimlik, öğrenim, Bakanlık atama alanı, hizmet süresi, hizmet puanı ve benzeri bilgilerini başvuru sürecinden önce MEBBİS e-Personel Modülünden (Özlük) kontrol ederek ettikten sonra düzeltilmesini belgeye dayalı olarak eğitim kurumu, ilçe veya il millî eğitim müdürlüklerinden talep edeceklerdir.

Atamalar öğretmenlerin tercihleri dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek olup başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacağından, ilgililerin hizmet puanına etki edecek değişiklikleri yer değiştirme başvurusunu yapmadan önce tamamlamaları gerekmektedir.

Adaylar, il içi yer değişikliği başvurularında en çok 40 eğitim kurumu tercih edebilecek.

Yurt dışında görevlendirilenler ile aylıksız izinli olan öğretmenlerden yurt dışı görev süresi veya aylıksız izinlerinin 30 Eylül 2024 tarihine kadar sona ereceğini belgelendirenler, diğer şartları da taşımaları kaydıyla yer değiştirme başvurusunda bulunabilecektir. Yer değişikliği gerçekleştirilen öğretmenlerden en geç 4 Ekim 2024 tarihi itibarıyla görevine başlamayanların atamaları il millî eğitim müdürlüklerince iptal edilecektir.