Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın eğitim hayatı, mesleki kariyeri ve siyasi geçmişi merak ediliyor. Uzun yıllar genel cerrah olarak görev yapan "Mehmet Özcan kimdir, nereli" araştırılıyor.

Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan'ın hayatı, eğitimi ve siyasi kariyeri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hem sağlık alanındaki geçmişi hem de yerel yönetim deneyimiyle dikkat çeken Mehmet Özcan, Keşan'da uzun yıllardır belediye başkanlığı görevini yürütüyor.

MEHMET ÖZCAN KİMDİR, NERELİ?

Mehmet Özcan, 1956 yılında Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Seydiköy'de dünyaya geldi. İlkokul eğitimini Seydiköy'de tamamlayan Özcan, ortaokulu Keşan Cumhuriyet Ortaokulu'nda, lise eğitimini ise Edirne Lisesi'nde aldı. Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kamu Yönetimi Bölümü’nde bir dönem okuduktan sonra Cerrahpaşa Tıp Fakültesi bünyesinde bulunan Edirne Tıp Fakültesi’ne devam etti.

Mezuniyetinin ardından, Taksim Hastanesi’nde Genel Cerrahi İhtisası yaptı. 1991 yılından 2003 Aralık ayı sonuna kadar Keşan Devlet Hastanesi’nde Genel Cerrah olarak Keşan halkına hizmet verdi. Belediye başkan aday adayı olabilmek için bu görevinden istifa etti.

28 Mart 2004 tarihinde yapılan yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı olarak Keşan Belediye Başkanlığı’na seçildi. Ardından 2009, 2014 ve son olarak 31 Mart 2024 seçimlerinde 4. kez belediye başkanı oldu. Evli ve 1 çocuk babasıdır.

Mehmet Özcan kimdir, nereli? Edirne Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcanın biyografisi

CHP'DEN İSTİFA ETTİ

2024 yılı Mart ayında gerçekleştirilen Mahalli İdareler Genel Seçimleri’nde CHP’den Keşan Belediye Başkanı seçilen Mehmet Özcan’ın partisinden istifa ettiği öğrenildi. CHP Edirne İl Başkanı Yücel Balkanlı, Özcan’ın e-Devlet üzerinden istifa ettiğini belirterek, parti sisteminde üyeliğinin artık görünmediğini söyledi.

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