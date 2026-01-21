Merkez Bankası faiz kararı toplantı tarihi, ekonomi gündemi yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) 2026 yılı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı takviminin belli olmasıyla beraber "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? " sorusu yeniden güncedeme geldi.

Ekonomi gündemini yakından takip edenler gözlerini 2026 yılının başlamasıyla birlikte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na çevirdi. Yeni yılın ilk para politikası adımının ne olacağı merak ediliyor. Bu kapsamda "Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman?" sorusu arama motorlarında en çok araştırılan başlıklar arasındadır.

Merkez Bankası faiz kararı toplantısı ne zaman? 2026 TCMB takvimi belli oldu

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yeni yılın ilk faiz kararı için nefesler tutuldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Ocak ayında toplanarak faiz kararını duyuracak. Merkez Bankası takvimine göre; 2026 yılının ilk faiz kararı toplantısı 22 Ocak 2026 Perşembe günü yapılacak. Kararın aynı gün saat 14.00'te kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

2026 TCMB FAİZ KARARI TOPLANTI TAKVİMİ BELLİ OLDU

Merkez Bankası, yıl boyunca gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK) toplantı tarihlerini tek tek paylaştı. 2026 yılı toplantı tarihleri şu şekildedir:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

