Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Londra ve New York'ta yatırımcılara sunum yaptı. Para politikasına ilişkin değerlendirmeler yapan Karahan, ekonomi yönetiminin 1 numaralı gündemi olan enflasyonla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Karahan, enflasyondaki düşüşün genele yayıldığını, ana eğilimdeki gerilemenin belirgin şekilde iyileştiğini ve fiyat istikrarı sağlanan kadar taviz verilmeyeceğini vurguladı. Ana eğilimdeki gerileme belirginleşirken, bu iyileşmenin genel fiyatlama davranışlarına yayıldığı ifade edildi. Karahan, özellikle reel sektör ve hanehalkı enflasyon beklentilerindeki düzelmenin, fiyatlama disiplinini desteklediğine dikkat çekti.

Karahan, ekonomik faaliyete ilişkin değerlendirmesinde büyümenin dirençli seyrini koruduğunu, ancak diğer faaliyet göstergelerinin daha karışık sinyaller verdiğini söyledi. Bu durumun, para politikasında ihtiyatlı ve veri odaklı yaklaşımı zorunlu kıldığı mesajı verildi.

Merkez Bankası Başkanı Karahan, önümüzdeki iki ayda enflasyonda dalgalanma ihtimaline işaret etti. Ancak Karahan, hizmet enflasyonundaki katılığın azalmasının 2026 yılında dezenflasyonu destekleyici ana unsur olacağını vurgulayarak orta vadeye ilişkin iyimserliği öne çıkardı.

Karahan, politika faizine ilişkin atılacak adımların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim, enflasyon beklentileri dikkate alınarak, ara hedeflerle uyumlu biçimde belirleneceğini söyledi. Faiz kararlarında toplantı bazlı, ihtiyatlı ve enflasyon görünümü odaklı bir yaklaşım izleneceği vurgulandı.

Karahan, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikası duruşu daha da sıkılaştırılacağını söyledi

