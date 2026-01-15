Piyasalarda ocak ayının ikinci yarısı başlarken, dikkatler TCMB faiz kararına çevrildi. 22 Ocak’taki toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Analistler, tahminlere paralel indirim halinde politika faizinin %36,50’ye gerileyebileceğini, bunun zamanla kredi faizlerine yansıyabileceğini aktarıyor. Son durumda ihtiyaç kredilerinde en düşük oran 12 ay vadede %2,99 ve konut kredilerinde 120 ay vadede %2,49 olarak uygulanıyor.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Türkiye piyasaları ocak ayına pozitif bir başlangıç yaptı. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 12 bin barajını aşarak yeni rekorlara ilerlerken, ayın ilk yarısında en yüksek 12.444 seviyesi test edildi.

Türkiye’nin kredi risk primi de 200 sınırına kadar gerileyerek 2018’den bu yana en düşük seviyelere geldi. İki yıllık gösterge tahvil faizinde de düşüş öne çıkıyor ve ocak ayında en düşük 36,5 sınırına kadar gerileme gözlemlendi.

DİKKATLER 22 OCAK’TA

Piyasalarda ocak ayının ikinci yarısı başlarken, ajandada, 22 Ocak Perşembe günü gerçekleşecek TCMB Para Politikası Kurulu toplantısı, ilk gündem maddesi olarak kendini gösteriyor.

Merkez Bankası, 2025 yılında politika faiz oranını enflasyondaki düşüşe de paralel olarak %47,50 seviyesinden %38,00’e indirmişti.

TCMB NE YAPACAK?

Ekonomide son dönem gelişmeleri ve beklentileri dikkat alan analistler, aralık ayında TÜFE’nin %0,89 ile tahminlerin altında kaldığını ve ocak ayı zamlarının da beklenen enflasyona göre yapıldığını hatırlatarak, TCMB’nin faiz indirimlerine 22 Ocak’ta da devam edebileceğini öngörüyor.

Mevcut durumda politika faizi ile yıllık TÜFE arasındaki makas, 7 puanın üzerinde seyrediyor.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Analistler, ocakta enflasyonun geçmiş yıllara göre daha ılımlı gelebileceğini, yıllık enflasyonun %30 ve daha da altına gerileyebileceğini, bütün bu gelişmelerin TCMB’ye yeni indirim için alan açtığını ifade ediyor.

Piyasa beklentilerine bakıldığında ise TCMB’den gelecek haftaki toplantıda 150 baz puanlık faiz indirimi bekleniyor. Son olarak Matriks Haber tarafından gerçekleştirilen ve 31 aracı kurum ekonomistinin katılım sağladığı ankette de bu tahmin öne çıktı. Beklentilere paralel bir indirim halinde politika faizi %36,50 seviyesine gerileyecek.

KREDİ ORANLARI İÇİN KRİTİK

Merkez Bankası'nın faiz oranları, mevduat ve kredi faizleri için de belirleyici oluyor.

Analistler, politika faizinde indirimlerin devamı halinde, bankaların en büyük fon kaynakları arasında yer alan mevduat maliyetlerinin de gerileyebileceğini, bunun da zamanla kredi faizlerine yansıyabileceğini aktarıyor.

Son durumda ihtiyaç kredilerinde en düşük oran 12 ay vadede %2,99 ve konut kredilerinde 120 ay vadede %2,49 olarak uygulanıyor.

