SSK ve Bağ-Kur emeklileri yıl başında 6 aylık enflasyon farkı olarak %12,19 oranında zamma hak kazanmıştı. Emekli maaş zamlarını doğrudan ilgilendirdiği için enflasyon oranları, milyonlarca emekli tarafından dikkatle takip ediliyor. Piyasalarda ocak ayında gerçekleşebilecek enflasyona dair beklentiler de gelmeye başladı. İşte Temmuz 2026’da maaş zammını doğrudan etkileyecek ocak TÜFE rakamına dair ilk tahminler…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Yeni yılın ilk 2 haftası geride kalırken, piyasalarda ocak ayında gerçekleşebilecek enflasyona dair ilk tahminler de gelmeye başladı.

Aylık enflasyon uzun bir aranın ardından kasım ve aralıkta 2 ay üst üste %1’in altında gerçekleşerek, dezenflasyon sürecinin devam ettiğini gösterdi. Yıllık enflasyon da geçen yılı %30,89 seviyesinde tamamladı. Bu rakam, beklentilerin bir miktar altında gerçekleşti.

OCAKTA ENFLASYON BEKLENTİSİ

Akbank Ekonomik Araştırmalar tarafından yapılan analizde; 2026 yılının ocak ayında enflasyonun %3,9-%4,4 bandında gerçekleşebileceği, ortalama TÜFE tahmininin %4,21 olduğu bildirildi.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Akbank Başekonomisti Çağrı Sarıkaya; enflasyon eğiliminin yarı yılların ilk aylarında yüksek, son aylarında ise düşük olduğunu hatırlatarak, hesaplama yönteminin değişecek olmasına bağlı belirsizliklerin de söz konusu olabileceğini aktardı.

Maaş zamları için ilk sinyal! Ocakta enflasyon kaç gelecek?

YILLIK TÜFE, 30’UN ALTINA GELEBİLİR

Öte yandan yeni yıl fiyat ayarlamaları, %18,95 ile beklenen enflasyonla uyumlu şekilde gerçekleşmişti. Bu zamların etkilerini ve gıda fiyatlarındaki gelişmeleri takip ettiklerinin belirten Garanti BBVA Başekonomisti Seda Güler Mert de Matriks Haber’e yaptığı değerlendirmede; ilk topladıkları fiyatlara ve yaptıkları tahminlere göre ocakta aylık enflasyonun yüzde 4’e yakın, hatta az da olsa altında kalabileceğini, bu durumda yıllık enflasyonun da yüzde 30’un altına gerileyebileceğini öngördü.

MAAŞ ZAMLARI İÇİN KRİTİK

Enflasyon oranları, emekli maaş zamlarını doğrudan ilgilendirdiği için milyonlarca emekli tarafından dikkatle takip ediliyor. Ocak ayında enflasyonun ilk tahminlere paralel olarak %4 civarında gelmesi halinde; Temmuz 2026’da uygulanacak maaş zammı için de bu rakam, ilk veri olarak kayıtlara geçecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak 2026’da, 6 aylık enflasyon farkı olarak %12,19 oranında zamma hak kazanmıştı.

2026 ENFLASYON HEDEFİ

Bu arada vergi ve harçlarda 2026 artış oranı önce yüzde 25,49 olarak açıklanmıştı. Ancak artış, yüzde 18,95 olarak uygulandı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yaptığı açıklamalarda “Vergi ve harç ödemelerinde vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır. 2026’da destekleyici küresel finansal koşullar, ılımlı emtia fiyatları, sıkı para politikası, mali disiplin, beklentilerdeki iyileşme ve arz yönlü politikalar dezenflasyona katkı sağlayacak. Hedefimiz, enflasyonu 2026'da yüzde 20'nin altına indirmek” ifadelerini kullanmıştı.

