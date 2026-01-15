ABD’de zayıflayan enflasyon verileri, Fed’den yeni faiz indirimleri beklentisi ve tırmanan jeopolitik riskler; altını rekora yaklaştırdı, gümüşü tarihte ilk defa 90 doların üzerine taşıdı. Kalay rekor seviyelere koşarken, alüminyum 14 günde yüzde 20 arttı…

ÖMER ŞEN - Küresel piyasalarda “metal fırtınası” esiyor. ABD’de beklentilerin altında kalan enflasyon verileriyle daha hızlı faiz indirimi ihtimalinin artması, jeopolitik risklerin tırmanması ve Çin kaynaklı toparlanma beklentileri; altın, gümüş ve kalay başta olmak üzere metalleri tarihî seviyelere taşıdı. Alüminyumda da talep beklentileri fiyatları yukarı çekti. Özetle; küresel belirsizlikler sürdükçe, metal piyasalarında fırtınanın dinmesi zor görünüyor.

ALTIN UÇTU

Güvenli liman talebinin ana adresi altın, tüm zamanların en yüksek seviyesinin yaklaşık 15 dolar altında işlem görüyor. Ons başına 4.630 dolara yükselen spot altın geçtiğimiz yıl yüzde 115, değer kazandırmıştı. Tahminler, 3 ay içinde altının 5.000 dolara yükselerek güçlü seyrini koruması yönünde. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl faiz indirimlerine devam edeceğine dair beklentilerin devam etmesi ve jeopolitik risklerin sürmesi altın fiyatlarını destekliyor.

GÜMÜŞTE TARİH YAZILDI

“Beyaz metal” gümüş, dün yüzde 3,6’ya varan yükselişle tarihte ilk kez 90 doların üzerine çıkarak yeni bir rekora imza attı. Sanayi talebiyle güvenli liman alımlarının birleşmesi, gümüşü altına kıyasla daha sert bir ralliye taşıdı. Önümüzdeki üç aylık süreçte 100 dolara çıkması beklenen gümüş geçen yıl yaklaşık yüzde 145 değer kazanmıştı.

KALAY REKOR PEŞİNDE

Elektronik ve lehimleme sektörlerinde kilit rol oynayan kalay da yükselişten payını aldı. Kalay fiyatları yüzde 6’ya varan artış kaydederek rekor seviyelere yaklaştı. Ton başına 48 bin 470 dolara çıkan kalayın 2025 yılı değer artışı yüzde 50’yi aşmıştı. Çin’de ekonomik canlanma beklentileri ve arz tarafındaki sıkılık, kalaydaki yükselişi besleyen ana unsurlar olarak öne çıkıyor.

ALÜMİNYUM HIZLI ARTTI

Baz metaller cephesinde alüminyum, güçlü üretim talebi ve enerji maliyetlerindeki oynaklıkla destek buluyor. 2022 başından bu yana yükselen alüminyum, ton başına 3 bin 187 dolara yükselirken sadece yıl başından bu yana yüzde 20 artmış oldu. Çin’de altyapı ve yeşil dönüşüm yatırımlarının hız kazanacağı beklentisi, alüminyum talebini artırırken; arz tarafındaki kısıtlar fiyatların yukarı yönlü seyrini güçlendiriyor. Analistler, alüminyumda dalgalı ancak yükseliş eğilimli bir görünümün korunabileceğini belirtiyor.

JEOPOLİTİK RİSKLER VE FAİZ BEKLENTİLERİ BELİRLEYİCİ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Venezuela, Grönland ve İran eksenli çıkışlarıyla artan küresel tansiyon; güvenli liman talebini canlı tutuyor. Öte yandan, Fed’in daha fazla faiz indirimi yapacağı beklentisi emtia fiyatlarını destekliyor. Invesco Asset Management Küresel Piyasa Stratejisti David Chao, altın ve gümüşe “enflasyona ya da finansal istikrarsızlıklara karşı korunma” amacıyla talebin süreceğini, ancak kazançların geçen yıl kadar güçlü olmayabileceğini vurguluyor. Chao’ya göre, son jeopolitik belirsizlikler nedeniyle bu yıl altının gümüşten daha iyi performans göstermesi muhtemel.



