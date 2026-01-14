Ekonomist Devrim Akyıl, altın, gümüş ve bakırdaki eş zamanlı yükselişe dikkat çekerek bunun sistemde kırılmanın habercisi olabileceğini söyledi. 2026 yılı için “uyuyan dev favorim buğday” diyerek tarımsal emtiaları işaret etti.

Ekonomist Devrim Akyıl katıldığı bir yayında piyasalara ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. Altın, gümüş ve bakırdaki eş zamanlı yükselişe işaret eden Akyıl, bunun sistemde bir kırılmanın habercisi olabileceğini belirterek “Bir sistem kriziyle karşı karşıyayız diyebilir miyiz?” sorusu üzerinden küresel finansal riskler hakkında konuştu.

Akyıl, emtia piyasalarındaki büyük döngüye dikkat çekerek uzun vadeli rallilerin devam ettiğini söyledi.

Uzman isim 2026'nın büyük fırsatını açıkladı! Ne altın ne gümüş...

Altın, gümüş ve platin örnekleri üzerinden emtia fiyatlarını değerlendiren Akyıl, tarımsal ürünlere özel bir parantez açtı.

2026 yılına ilişkin öngörüsünü açıkça dile getiren Akyıl, tarımsal emtiaların öne çıkacağını belirterek şunları söyledi:

“Buğdayda çok çok uzun zamandır bekleyen bir baskı alttaki bir buğday var. 2026'daki benim yani böyle uyuyan dev favorim buğday mesela.”

Akyıl, tarımsal emtiaların değerli metaller gibi uzun döngülerle hareket etmese de sert yükselişler gösterebildiğini vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ UYARISI

Altın ve gümüşe ilişkin dikkat çeken değerlendirmesinde ise şu ifadeleri kullandı:

“Altın yükseliyor, gümüş yükseliyor, bakır yükseliyor. Bu üçün aynı anda yükselmesi iyi bir şey değildir. Burada artık yavaş yavaş sermaye kaçmaya başlıyor ve yani para yavaş yavaş çıkıyor.”

Gümüşün hem sanayi metali hem parasal varlık olarak öneminin arttığını vurgulayan Akyıl, şunları söyledi:

“Gümüş hem sanayi hammaddesi haline geldi hem de parasal bir olgu. Onun için gümüş hepsinden daha önemli bir enstrüman.”

