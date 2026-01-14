Altın fiyatlarında son dakika! 14 Ocak 2026 gram altın fiyatı (TSİ 06:00 itibarıyla) 6.412 TL ve ons fiyatı da 4.620 dolardan güne başlıyor. Sarı metal yeniden rekora yaklaşırken, Kapalıçarşı’da gram fiyatı bu sabah en yüksek 6.500 TL’yi gördü. Fiyatlardaki hareketlilik, beklentilerin güncellenmesini de beraberinde getiriyor. Citigroup tarafından yapılan son değerlendirmede, ons fiyatının marta kadar 5.000 doları görebileceği tahmin edildi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Piyasalarda hafta ortası işlemler başlarken altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Dünkü işlemlerde sınırlı değer kaybı ile 4.586 dolardan kapanış yapan altında yön, bugün yeniden yukarı döndü. Ons fiyatı TSİ 06:00 itibarıyla 4.620 dolara yakın denge arayışını sürdürüyor. Onsta rekor, 4.635 dolarla dün test edilmişti.

14 OCAK 2026 GRAM ALTIN

Onstaki hareketlilikten destek bulan gram fiyatı da tarihi zirve seviyelere yöneldi. Dün spot gram fiyatında da 6.430 TL ile yeni zirve görüldü. 14 Ocak 2026 gram altın fiyatı ise 6.412 TL’den güne başlıyor. Fiyatlar yeniden rekor seviyeye yaklaşıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.500 TL’yi gördü. Çeyrek altın satış fiyatı da 10.600 TL’den gerçekleşiyor.

ABD ENFLASYONU DESTEK OLDU

Altın fiyatlarını etkileyen son gelişmelere bakıldığında ABD’de dün açıklanan aralık ayı enflasyonu yıllık bazda %2,7 ile beklentilere paralel geldi. Çekirdek enflasyon ise aylık %0,3 beklentiye karşılık %0,2 arttı. Yıllıkta da çekirdek enflasyon %2,7’lik tahminlere karşılık %2,6 oldu. Çekirdek enflasyondaki bu gerileme daha “gevşek para politikası” beklentilerine destek oldu. Ancak St. Louis FED Başkanı Alberto Musalem, %2'lik hedefe yaklaşılana kadar faiz indiriminde aceleci olunmaması gerektiğini söyledi.

FED ENDİŞELERİ

Piyasalara bu hafta FED Başkanı hakkında başlatılan soruşturma ve Powell’ın bunu siyasi gerekçelere bağlayan açıklamaları da damga vurdu. FED’in bağımsızlığına ilişkin endişeler ve para politikasına yönelik belirsizlikler de güvenli liman talebini destekliyor.

TRUMP’TAN AÇIKLAMALAR

ABD Başkanı Trump’tan da dikkat çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor. Trump, enflasyon verisinin ardından FED’e bir defa daha faiz indirimi çağrısında bulundu. Trump, İran’daki protestoculara da desteğini tekrarlayarak, bölgede yaşananları yakından takip ettiklerini ve gerekli büyün adımları atabileceklerini söyledi. Altın fiyatları, jeopolitik tansiyonun yüksek seyretmesinden etkilenerek de ivme kazanıyor.

ALTINDA BEKLENTİLER

Bu arada fiyatlardaki hareketlilik, altın beklentilerine dair beklentilerin de güncellenmesini beraberinde getiriyor. Citigroup tarafından bu hafta yapılan son değerlendirmede, ons fiyatının mart ayına kadar 5.000 doları görebileceği tahmin edildi. Artan jeopolitik risklere dikkat çeken Citi analistler, ABD Merkez Bankasının bağımsızlığına yönelik endişelere de dikkat çekerek, kısa vadeli hedeflerini revize etti.



