Altın ve gümüş yatırımcısı dikkat! Dev banka tarih verdi: Hedef 5 bin dolar
Rekor üstüne rekor kıran altında yönün yeni yılda ne tarafa olacağı merak ediliyor. Beklentiler ışığında Citi Bank, kısa vadeli görünümünü güncelledi ve altın ile gümüş için fiyat hedeflerini yukarı doğru revize etti. Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak duyurdu.
Citi, kısa vadeli görünümünü güncelleyerek altın ve gümüş için fiyat hedeflerini yukarı yönü revize etti. Banka, jeopolitik gerilimlerin ve küresel belirsizliklerin talebi canlı tutacağı görüşünü belirtti.
3 AYLIK SENARYODA BEKLENTİ 5 BİN DOLAR!
Citi, 0–3 aylık temel senaryosu kapsamında altın için hedef fiyatını ons başına 5 bin dolar, gümüş için ise 100 dolar olarak açıkladı. Bankaya göre jeopolitik riskler, güvenli liman talebini desteklemeyi sürdürüyor.
TARİHİ REKOR GELMİŞTİ
Altın fiyatları tarihinde ilk defa ons başına 4 bin 600 dolar eşiğini aşmasının ardından salı günü kar satışlarıyla geri çekildi. Ons altın, pazartesi günü 4 bin 630 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.
JEOPOLİTİK RİSKLER GÜNDEMDE
Piyasalarda temkinli hava devam ederken, Orta Doğu’daki gelişmeler yakından takip ediliyor. İran’da artan gerilim ve ülkede yaşanan iç karışıklıklar, güvenli liman arayışını güçlendiriyor. Öte yandan ABD’nin Venezuela’ya yönelik son operasyonları da küresel risk algısını yukarı taşıyan başlıklar arasında bulunuyor.
BELİRSİZLİK ALTINI POZİTİF ETKİLİYOR
Analistler, kısa vadede fiyatlarda dalgalanma görülse de jeopolitik tansiyonun ve ekonomik belirsizliklerin altın talebini desteklemeye devam ettiğini ifade ediyor. Citi’nin yukarı yönlü revizyonu da piyasada orta vadede yeni zirvelere yönelik beklentilerin güçlendiğine işaret ediyor.