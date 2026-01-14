Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi 29 Aralık sonrası 10 işlem gününde %11 prim yaptı ve 12.385 ile rekor kapanışa imza attı. BİST 30 kapsamındaki şirketlerden Aselsan, bu süreçte %31 primle en çok yükselen hisse olarak öne çıktı. 13 Ocak kapanışı itibarıyla Aselsan, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi oldu.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ö. Faruk Bingöl- Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi son yılların en iyi ocak ayı başlangıçlarından birine imza atarken, rekor üstüne rekor kırmaya da devam ediyor.

29 Aralık’ta 11.151’den kapanış yapan ve sonraki 10 işlem gününde belirgin olarak yükselişe geçen BİST 100, dünkü işlemlerde en yüksek 12.428 puanı gördü ve zirve tazeledi. Endeks aynı zamanda 12.385 ile rekor kapanışa da imza attı. Böylece BİST 100, 29 Aralık sonrası süreçte %11 prim yaptı.

BORSA NEDEN YÜKSELİYOR?

2025 yılında enflasyonun beklentilerden düşük gelmesinin ardından yeni yılda da dezenflasyon sürecinin devam edeceği ana senaryo olarak öne çıkıyor.

Bu paralelde merkez bankasının da faiz indirimlerini sürdüreceği öngörülüyor. 22 Ocak’taki TCMB toplantısından da 150 baz puanlık indirim beklentileri ağırlık kazanmaya başladı.

BİST 100’DE ÖNEMLİ SEVİYELER

Analistler, BİST 100 için 12.550 seviyesinin önemli bir direnç olduğunu, son günlerde öne çıkan hızlı yükselişin ardından kısa süreli kâr satışlarının yaşanabileceğini ancak orta ve uzun vadede yükseliş trendinin devam edebileceğini öngörüyor.

BU GELİŞMELERE DİKKAT

Türkiye’nin CDS risk primindeki düşüşe de dikkat çeken analistler; bilanço döneminin yaklaştığını ve bu beklentinin de borsada hisse bazlı hareketleri desteklediğini aktarıyor.

Ekonomi dışındaki gelişmelere de dikkat çeken analistler, bu anlamda sınır ülkelerde son günlerde tırmanan jeopolitik risklerin takip edilmesi gerektiğini vurguluyor.

GETİRİLER %30’U GEÇTİ

Borsanın büyük şirketlerinin işlem gördüğü BİST 30 kapsamında da dikkat çeken getiriler yaşandı. 29 Aralık sonrası işlemlerde BİST 30 kapsamında en çok yükselen ilk 10 hisse şöyle sıralanıyor:

-ASELS: 289,75 TL (%31,11)

-ASTOR: 141,10 TL (%22,59)

-BIMAS: 643,00 TL (%21,32)

-TRALT: 48,46 TL (%19,24)

-MGROS: 607,50 TL (%17,16)

-TOASO: 283,25 TL (%14,35)

-TUPRS: 208,40 TL (%13,82)

-ULKER: 122,20 TL (%13,67)

-KCHOL: 187,90 TL (%12,25)

-SAHOL: 93,50 TL (%11,38)

İhta Aselsan bu süreçte %31 primle en çok yükselen hisse olarak öne çıktı. 13 Ocak kapanışı itibarıyla Aselsan, piyasa değeri 30 milyar doları aşan ilk Türk şirketi de oldu.

9 ayda 1,45 milyar dolar yeni ihracat siparişi alan Aselsan, Avrupa'nın en değerli 10 savunma şirketi arasında yer alarak da önemli bir başarıya ilerledi.

