Mersin Silifke'deki orman yangını söndürüldü mü? Validen açıklama var, tahliyeler başladı

Mersin'in Silifke ilçesinde dün öğle saatlerinde 3 farklı noktada başlayan orman yangını ilerleyerek devam etti. Gecenin karanlığı alevlerle aydınlandı, ekipler müdahalede zor anlar yaşadı. Bölge halkı büyük korku yaşarken son durum merak konusu oldu. Peki Silifke'deki orman yangını söndürüldü mü, son durum ne? İşte detaylar...

SİLİFKE ORMAN YANGINI

Dün saat 12.45 sıralarında Silifke'ye bağlı Çaltı (Çamlıca), Baslandız ve Kırtıl Mahalleleri arasında Kırtıl Tepesi Gözetleme Kulesi yakınlarında çıkan yangın ormana sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi ve o zamandan beri müdahaleler sürüyor.

NERELER TAHLİYE EDİLDİ?

Yöre sakinlerinin de traktörleriyle destek verdiği yangının kontrol altına alınması için çalışmalar gece de devam ederken Kırtıl, İmamuşağı ve Balandız mahalleleri tahliye edildi.

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

122 aracın destek verdiği yangını söndürmek için çalışmalar sabaha kadar sürdü. Bazı noktalarda rüzgarın etkisi ile alevler yayılarak farklı yerleşim alanlarını tehdit etti. Akdere Mahallesi'nde bulunan bir çimento fabrikasına kadar ulaşan yangında Kırtıl Mahallesi'ndeki bazı yapıların da zarar gördüğü bildirildi. Şuan için söndürülmüş değil, ekiplerin yoğun mücadelesi sürüyor.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ: 190 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Toplamda 90 hane ve 190 kişinin tahliye edildiğini söyleyen Mersin Valisi Atilla Toros açıklamasında; "Halihazırda Silifke ilçemizde 370 kapasiteli 3 pansiyonumuzu hazırladık. Tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızın geceyi geçirebilmeleri açısından her türlü imkanları sağlamış olduk. Çok şükür şu ana kadar herhangi bir yaralı vatandaşımız veya personelimiz bulunmamakta. Sahada zararla alakalı birtakım tespitlerimiz var. Buna ilişkin personelimizin çalışmaları devam ediyor. Bütün çalışmamız yangının en kısa sürede belirli çerçevede kontrol altına alınması için." ifadelerini kullandı.