Merve Dizdar’ın eşi Cihan Ayger, 2020 yılında Elif Boyner ile evlenmişti

Ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isimlerden biri olan Merve Dizdar'ın nikahından görüntülerin gelmesinin ardından eşi Cihan Ayger kimdir, ne iş yapıyor ve Elif Boyner ile ne zaman evlendi gibi sorular gündeme geldi. Sevilen oyuncunun evlenmesiyle tebrik mesajları gelirken, kaç yaşında olduğu da merak konusu oldu.

Cihan Ayger'in eski evliliğinin kiminle olduğu merak edilirken Elif Boyner ile evliliğinin ne zaman sona erdiği araştırıldı. Sevilen ve başarıl oyunculardan biri olan Merve Dizdar'ın dünya evine girmesi sosyal medyada da ses getirdi. İşte Ayger'in hayatına dair bilgiler....

CİHAN AYGER KİMDİR?

2010 senesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Kimya bölümünden mezun olan isim, okulunu bitirmesiyle beraber metal sektöründe çalışan bir firmada 3 sene boyunca satış uzmanı olarak çalıştı.

2013 senesinde farklı bir şirkette satış ve teknik servis uzmanı olarak çalıştı ve genel endüstri ve bayii sorumluluğunu aldı.

2017 senesinde endüstriyel mineraller üreten bir şirkette alüminyum kaplama ürün müdürü olmuştu. İş geliştirme müdürü olarak görev alan isim, 2020 senesinde Cem Boyner’in kızı Elif Boyner ile evlendi fakat pandemi döneminde yollarını ayırdılar.