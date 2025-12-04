Ünlü sunucu Mesut Yar, uzun süredir Habertürk ekranlarında sunduğu popüler program 'Gün Başlıyor'da bir süredir yer almıyor. Program müdavimleri ve takipçileri, ünlü sunucunun ekranda olmaması üzerine 'Mesut Yar Habertürk'ten ayrıldı mı?" sorusunun cevabını araştırıyor.

Habertürk ekranlarının sevilen sabah programı 'Gün Başlıyor'un sunucusu Mesut Yar'ın bir süredir ekranda yer almaması, izleyicileri büyük bir merak içinde bıraktı.

Ünlü televizyoncunun akıbeti merak konusu olurken, Mesut Yar'ın kanaldan ayrıldığı ve hatta 'Gün Başlıyor' programının yayına son verildiği yönündeki iddialar gündeme geldi.

MESUT YAR HABERTÜRK'TEN AYRILDI MI?

Mesut Yar Habertürk'ten ayrılmıştır. Habertürk’ten ayrıldığını Instagram hesabı üzerinden duyuran Yar, Habertürk’teki son programını sunduğunu şu sözlerde ifade etti;

“Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile…”

MESUT YAR HABERTÜRK'TEN NEDEN AYRILDI?

Mesut Yar, 11 Eylül’de kayyum atanan Habertürk ile yollarını ayırdı. Bu kapsamda Gün Başlıyor'u sunmayacaktır. Neden ayrıldığına dair herhangi bir açıklama yapmayan Yar'ın yeni projesinin TV100 olacağı öğrenildi.

MESUT YAR ŞİMDİ HANGİ KANALDA?

Habertürk'ten ayrılan Mesut Yar TV100'e transfer oldu. "Mesut Yar ile Gün Uyanıyor" programı 8 Aralık Pazartesi sabah 06:00'da tv100'de başlıyor.

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. 2025 yılı itibarıyla 59 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü tamamladı. Aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.

Mesut Yar 1985 yılında gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994 yılında Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını yaptı.

Ünlü sunucu televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Ardından Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve ATV’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevini üstlendi.

