Mete Tunçay kimdir, neden öldü?

Mete Tunçay kimdir, neden öldü?

Güncelleme:
Mete Tunçay kimdir, neden öldü?
Türkiye'nin tanınmış isimlerinden siyaset bilimci ve tarihçi Mete Tunçay hayatını kaybetti. Bir süredir sağlık problemleri yaşayan Tunçay, Cumhuriyet tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınıyordu. Peki, Mete Tunçay kimdir, neden öldü?

Türkiye’de siyasal düşünceler tarihi ve sol akımlara dair çalışmalarıyla bilinen Prof. Dr. Mete Tunçay, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına yenik düşerek hayatını kaybetti. 

METE TUNÇAY KİMDİR?

Mete Tunçay, 27 Haziran 1936’da İstanbul’da doğdu. Beyoğlu Atatürk Erkek Lisesi’ni 1954’te, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni 1958’de bitiren Tunçay, 1961’de “Özgürlük Kavramı” üzerine tezle doktorasını aldı ve 1966’da “Türkiye’de Sol Akımlar (1908-1925)” çalışmasıyla doçent oldu. 

Akademik hayatında, Tarih ve Toplum (1984-1993) ile Toplumsal Tarih (1994-1996) dergilerinin editörlüğünü yaptı ve Tarih Vakfı’nın kuruluşunda yer aldı. İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih Bölümü’nün kurucu başkanı olarak çalıştı

Türkiye’de siyasal düşünceler tarihi üzerine çalışan bir siyaset bilimci, tarihçi ve akademisyendi. Özellikle “Türkiye’de Sol Akımlar” ve “Türkiye Cumhuriyeti’nde Tek Parti Yönetiminin Kurulması (1923-1931)” gibi eserleriyle tanındı. 

METE TUNÇAY NEDEN ÖLDÜ?

Mete Tunçay, 18 Ağustos 2025 sabahı, uzun süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle İstanbul’daki Etiler Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 89 yaşında hayatını kaybetti. 

Tunçay'ın cenazesi, Levent Afet Yolal Camisi'nde ikindi vakti düzenlenecek törenin ardından Feriköy Mezarlığı'nda defnedilecek.

