Metrobüs hattının Söğütlüçeşme yönündeki Beşyol durağı 19 Temmuz'da yol çalışmaları nedeniyle hizmet vermiyor

Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki metrobüs hattın yapılan "Beyaz Yol" çalışması nedeniyle Beşyol durağının Söğütlüçeşme yönü geçici süreliğine kapatıldı. Çalışmaların 21 Temmuz Pazar gününe kadar devam etmesi planlanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Küçükçekmece ve Yenibosna arasındaki duraklarda "Beyaz Yol" çalışması yapıyor.

6 Temmuz Cumartesi günü başlayan ve 5 durağı kapsayan çalışma nedeniyle D-100 karayolu 2 şeride düşürüldü.

Aynı zamanda 19 Temmuz Cuma günü Beşyol durağının Söğütlüçeşme yönü de geçici süreliğine kapatıldı.

Vatandaşlar tarafından durağın tekrardan ne zaman hizmet vermeye devam edeceği merak ediliyor.

BEŞYOL METROBÜS NE ZAMAN AÇILACAK?

İBB tarafından açıklanan bilgilere göre duraklarda yapılacak olan çalışmaların 2 gün sürmesi planlanıyor.

Ancak 18 Temmuz Perşembe günü Sefaköy metrobüs durağında başlayan çalışma planlanandan erken biterek 19 Temmuz'da sona erdi.

BEŞYOL METROBÜS DURAĞI NEDEN KAPALI?

Metrobüs yolunda yapılan Beyaz Yol çalışması nedeniyle Beşyol durağının Söğütlüçeşme yönü kapalı.

Ancak vatandaşlar Beşyol durağının Beylikdüzü yönünü kullanabiliyor.

Beşyol durağından binen vatandaşların Söğütlüçeşme yönüne gitmeleri için bir durak Beylikdüzü yönüne ilerleyip Florya durağından binmeleri gerekiyor.

HANGİ METROBÜS DURAKLARI KAPALI?

İBB tarafından yapılan açıklamaya göre çalışma yapılması planlanan 5 metrobüs durağı sırayla kapatılacak.

Şu an güncel olarak beyaz yol çalışması nedeniyle sadece Beşyol durağının Söğütlüçeşme yönünde hizmet verilmiyor.

BEYLİKDÜZÜ SÖĞÜTLÜÇEŞME ARASINDAKİ METROBÜS DURAKLARI NELER?