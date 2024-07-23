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MHK Başkanlığında adı geçen Ferhat Gündoğdu, 2002-2004 aralığında spor yönetimi eğitimi aldı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MHK Başkanlığında adı geçen Ferhat Gündoğdu, 2002-2004 aralığında spor yönetimi eğitimi aldı
Tff, Merkez Hakem Kurulu, Ferhat Gündoğdu, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Türkiye Futbol Federasyonu'nda değişikliklerin yapılması gündemde yer alırken futbolseverler yeni MHK Başkanı kim oldu merak ederken adayların hayatları da gündeme geldi. Adı geçen Ferhat Gündoğdu kimdir merak edilirken TFF'de değişiklikler devam ediyor.

TFF'de başkanlık değişiminin ardından Merkez Hakem Kurulu'nun yeni başkanı da belli olacak. Futbolseverlerin yakından takip ettiği görev değişimlerinde adı geçen Ferhat Gündoğdu hakkında nereli olduğu araştırıldı.

FERHAT GÜNDOĞDU KİMDİR?

1987-1991 aralığında Kara Harp Okulu'nda işletme ve yönetim alanında eğitim alan isim 2002 ve 2004 aralığında Ankara Üniversitesi'nde spor yönetimi ve 2005-2007 yılları arasında Atatürk Üniversitesi'nde işletme ve yönetim alanında lisans üstü eğitimleri aldı.

2019 senesinde Sabri Çelik başkanlığındaki Merkez Hakem Kurulu'nda üye olarak görev alan Gündoğdu, 19 Ekim 2021 tarihinde Metin Tokat'ın istifa etmesinin ardından Merkez Hakem Kurulu üyesi olarak atandı ve 17 Nisan 2022 tarihinde istifa etti.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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