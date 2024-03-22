Motosiklet fuarı 2024 nerede, nasıl gidilir?
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Motosiklet fuarı 2024 İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alıyor. Motosiklet fuarı saat kaça kadar açık, nasıl gidilir konuları merak ediliyor. 20 - 23 Mart tarihlerinde İstanbul'da motor severler ile buluşacak. İşte, detaylar...
Motosiklet fuarı 2024 nerede, nasıl gidilir? sorusu araştırılıyor. Motosiklet severlerle buluşan Motosiklet Fuarı 2024 İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alıyor. Açılışına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın katıldığı Motosiklet Fuarı ne zamana, kaça kadar açık sorularının detayları haberimizde yer alıyor.
MOTOSİKLET FUARI 2024 NEREDE?
Motosiklet Fuarı 2024, İstanbul Fuar Merkezinde yer alıyor. İstanbul Fuar Merkezi, Bakırköy ilçesi Yeşilköy'de yer alıyor.
MOTOSİKLET FUARI 2024 NASIL GİDİLİR?
Motosiklet Fuarı'na Anadolu yakasından Marmaray-Yenikapı Havalimanı Metro bağlantısını kullanarak Dünya Ticaret Merkezi-İstanbul Fuar Merkezi durağında inerek ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda Marmaray'da Yeşilyurt durağında inilerek taksi ile ulaşım sağlanabilir. Bunların dışında Atatürk Havalimanı Metro hattı ile gidilebilir.
MOTOSİKLET FUARI SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
Motosiklet Fuarı 2024 saat 19.00'a kadar açıktır. Fuar, 10.00'da kapılarını açıyor.
MOTOSİKLET FUARI 2024 NE ZAMAN?
Motosiklet Fuarı 2024, 20-23 Mart tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alıyor. 20, 21, 22, 23 Mart tarihlerinde Motosiklet Fuarı motor severler ile buluşuyor.