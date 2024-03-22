Motosiklet fuarı 2024 nerede, nasıl gidilir?

Düzenleyen: İrem Öz / Kaynak: Türkiye Gazetesi 22 Mart 2024 10:09 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:42 - Güncelleme:

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Motosiklet fuarı 2024 İstanbul Fuar Merkezi'nde yer alıyor. Motosiklet fuarı saat kaça kadar açık, nasıl gidilir konuları merak ediliyor. 20 - 23 Mart tarihlerinde İstanbul'da motor severler ile buluşacak. İşte, detaylar...