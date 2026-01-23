MSB (Milli Savunma Bakanlığı) işçi alımı kura sonuçları açıklandı! 1.113 sürekli işçi alımı için kura çekimi sonrası asil ve yedek aday listeleri MSB Personel Temin sayfasında erişime açıldı. Adaylar, MSB işçi alımı kura sonuçlarını online olarak görüntüleyebiliyor.

T.C. Millî Savunma Bakanlığı (MSB), 1.113 sürekli işçi alımı için gerçekleştirilen kura çekiminin sonuçlarını ilan etti. Bakanlığın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, MSB 1.113 Sürekli İşçi Temini Kura Sonuç Duyurusu’nun personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlandığı bildirildi.

Adayların, asil ve yedek aday listelerine ilişkin detaylı bilgilere MSB Personel Temin sayfası üzerinden ulaşabileceği belirtildi. Kura sonuçlarının açıklanmasının ardından siteye yoğun ziyaretçi girişi oldu.

MSB SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYIN

MSB işçi alımı sonuçları açıklandı! MSB personel temin sayfası neden açılmıyor?

MSB SONUÇ DUYURUSU

MSB'den yapılan açıklamada,

"1. Millî Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 1.113 sürekli işçi temini başvuru duyurusu Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanarak 22-26 Aralık 2025 tarihleri arasında başvurular alınmıştır.

2. "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği kuraya tabi ünvanlarda açık iş gücü miktarının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday belirlenmektedir. Belge kontrolüne katılmaya hak kazanacak adaylar için 21 Ocak 2026 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır.

3.Kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi ünvanlara başvuru yapan adayların (KPSS şartı aranan ünvanlar) başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacaktır.

4. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara posta veya telefon ile başka bir tebligat yapılmayacaktır." denildi.

BELGE KONTROLÜ HAKKINDA

Belge kontrolü sonucunda, hatalı belge veya eksik belge nedeniyle başvurusu kabul edilmeyen kurada asil olarak seçilen adayın yerine, kurada yedek olarak seçilen ilk sıradaki belgesi tam olan yedek adaydan başlayarak sınava kabul edilecek.

Haberle İlgili Daha Fazlası