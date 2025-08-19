MSB işçi alımı sonuçları sorgulama ekranı: 2025 MSB kura sonuçları nereden bakılıyor?

MSB işçi alımı kurası noter huzurunda tamamlandı. Alım yapılacak kadrolar arasında şoför, aşçı, elektrikçi, inşaat ustası, marangoz, frezeci, iş makinesi tamircisi, oto elektrikçisi gibi birçok meslek grubu vardı. Toplamda 3 bin 97 işçi alımı için gerçekleşen kuranın sonuçları ise büyük bir heyecanla bekleniyor.

Kura canlı olarak yayınlanmadı. Kurada çıkan isimlerin MSB resmi sitesi üzerinden ilan edildi. Şu anda arama motorlarında "2025 MSB kura sonuçları nereden bakılıyor?" sorusu gündemde.

2025 MSB KURA SONUÇLARI NEREDEN BAKILIYOR?

MSB tarafından yapılan açıklamada 2025 yılı sürekli işçi alımı sonuçlarının açıklandığı paylaşıldı.

Adaylar T.C. kimlik numarası ve doğrulama koduyla birlikte MSB'nin internet sitesi üzerinden sonuçlara erişim sağlayabiliyor.

MSB'in internet adresinde konuya ilişkin şu açıklama yapıldı;

"Millî Savunma Bakanlığına bağlı kadro ve kuruluşlarda yer alan iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 2025 yılı sürekli işçi temini başvuru duyurusu Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) resmi internet sitesinde yayımlanarak 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında başvurular alınmıştır. Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" gereği kuraya tabi ünvanlarda açık iş gücü miktarının 4 katı kadar asil ve 4 katı kadar yedek aday belirlenmektedir. Belge kontrolüne katılmaya hak kazanacak adaylar için 14 Ağustos 2025 tarihinde noter huzurunda kura çekimi yapılmıştır. 3.Kurada ismi çıkan adaylar ile sınava tabi ünvanlara başvuru yapan adayların (KPSS şartı aranan ünvanlar) başvuru şartlarını sağlayıp sağlamadıklarının tespiti maksadıyla belge kontrollerinin yapılmasına ilişkin yer ve tarih bilgisi ayrıca duyurulacaktır. Bu duyuru tebligat niteliğinde olup adaylara posta veya telefon ile başka bir tebligat yapılmayacaktır."

