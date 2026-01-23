Mübarek Cuma mesajları gündemde! Bir cuma gününü daha karşılamanın huzurunu yaşayan vatandaşlar, dilek ve dualarını cuma mesajları ile iletiyor. Özellikle hafta içerisinde yaşanan olaylar nedeniyle birçok kişi, Türk bayrağı görselleri ile cuma mesajlarını paylaşıyor. İşte bayrak görselleri ile cuma mesajları örnekleri...

Nusaybin–Kamışlı sınır hattında terör örgütü yandaşlarının Türk bayrağına yönelik saldırısı tepki çekti. Olay sırasında sınırda bulunan bir Türk bayrağının indirildiği anlara ait görüntüler sosyal medyada yayıldı. Vatandaşlar olaya tepkilerini sürdürürken, cuma mesajlarını da Türk bayrağı görselleriyle paylaşmaya devam ediyor.

CUMA MESAJLARI

KISA CUMA MESAJLARI

"Cuma Duası;Allah'ım! Bu duaya amin yazan herkese gizlediğin Müjde ve Mutluluğu en kısa zamanda nasip eyle."

"Rabbim, işimizi, niyetimizi, yolumuzu, bu günümüzü ve yarınlarımızı hayırlı eylesin"

"Elbette Rabbin sabrını ölçecek.

Sonra geçmez dediğin ne varsa geçecek inşallah..."



"Cuma; kalbin sakinleştiği, ruhun nefes aldığı gündür.

Dualar samimiyetle yükselir, umutlar tazelenir. RABB'im; gönüllerimize huzur, işlerimize bereket, niyetlerimize hayır nasip etsin."

"Cuma'nın hayrı ve bereketi üzerimize olsun. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler. Kazançlarımız bol ve bereketli olsun, işlerimiz güçlerimiz rast gitsin, Allah cümlemize sağlık, sıhhat ve afiyetler versin.



"Sen cuma gününün hürriyet kadar kutsal olduğunu onlara anlat."



"Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağrıldığınızda, Allah’ı anmaya koşun. Cuma Suresi - 9. Ayet Tüm komşularıma hayırlı cumalar dilerim."



"İnsan "niyeti" ile "nasip" arasında bir çizgide yaşar.

Rabbim niyetimizi salih, nasibimizi hayırlı eylesin."



UZUN CUMA MESAJLARI

"Cuma Dua etmektir,

Rahmet'tir ve Bereket'tir.

Gönül almak'tır, Selam'dır,

Hatırlamak ve Hatırlanmak'tır.

Gönülden gönüle... HAYIRLI CUMALAR

Selam Ve Dua ile..."

"Şüphesiz Allah adaleti, iyiliği ve akrabaya yardım etmeyi emreder; hayâsızlığı, kötülüğü ve zulmü yasaklar.(Nahl, 90) Adaletin ve merhametin hayatımıza yön verdiği, birlik ve kardeşliğimizin güçlendiği bir cuma olmasını temenni ediyorum."



"Merhameti çok olanın kanadını kıran çok olur

Sen yinede üzme kendini gelen de giden de Allah'ın ikramıdır

Hayırlı cumalar

Hayırlı sabahlar

Dua eder dua bekleriz"



"Cuma gecesi duasıdır; Allah’ım, biz senin emanınla, senin korumanla ve senin lütufların arasında yürüyoruz. Kaderinden yine kaderine sığınıyoruz. çünkü bütün kaderlerin merhametlidir. Allah’ım, bizi daima inayetinle kuşat ve yol bizi oyaladığında bize asıl gayeyi hatırlat."



"Huzurun gönüllere, bereketin sofralara indiği mübarek Cuma’nın; dualara karşılık, kalplere ferahlık getirmesi dileğiyle...Rabb’im şükrümüzü artırsın, nimetini bereketlendirsin."



"Cuma…Varlığın en derin yerinde yankılanan bir dua. Rabbimiz; gönlümüze ferahlık, hayatımıza bereket ihsan eylesin. Nefeslerimizi şükürle, yollarımızı hayırla bezesin. Cumamız mübarek olsun."

"Yorgun kalplerin soluklandığı, gözyaşlarının duaya karıştığı mübarek Cuma’ya ulaştıran Rabbimize hamdolsun. Bu kutlu gün; dertlilere deva, mahzun gönüllere umut, dualarımıza kabul olsun. Kalbinize huzur, ömrünüze bereket getirsin. Cumanız mübarek olsun."

"Şüphesiz Allah size emanetleri ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adâletle hükmetmenizi emrediyor. Böylece Allah size ne güzel öğüt veriyor! Doğrusu Allah her şeyi hakkıyla işiten, kemâliyle görendir.'" Nisâ Suresi / 58. Ayet



"Ya Rabbi kaybettiğim her şeyin daha güzeliyle kalbimi hKaybolursam bana rehberlik et. Pes etmeye başlarsam, devam etmemi sağla. Umutsuzluğa kapılırsam, bana mucizelerini yolla.Beni kötü olandan koru. Yolumu kolaylaştır. Amin."

