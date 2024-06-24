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Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 28 Haziran 2024'te sezon finali yapması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Müge Anlı ile Tatlı Sert&#039;in 28 Haziran 2024&#039;te sezon finali yapması bekleniyor

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı bayram tatilinin ardından bugün (24 Haziran) yeniden ekranlara geldi. Sezon finali tarihine kısa süre kalmasıyla beraber seyirciler ne zaman olduğunu araştırmaya başladı. Her gün yurdumuzun çeşitli yerlerinde meydana gelen olayların sır perdesini aralayan Müge Anlı'da ara vakti geldi.

Müge Anlı'nın sunuculuğunu yaptığı programda ele alınan konular dikkat çekerken her gün farklı bir konu gündem oluyor. Birçok olayın ele alındığı program her gün 10.00'da yayınlanırken seyirciler tarafından yakından takip ediliyor. 2024 yılında sezon finalinin ne zaman olacağı da izleyicinin gündeminde yer almıştı.

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT SEZON FİNALİ NE ZAMAN?

ATV ekranlarında yayınlanan programın sezon finali tarihi henüz açıklanmazken genellikle Haziran ayının sonuna doğru ekranlara ara veriyor. Kurban Bayramı tatili boyunca ekranlara gelmeyen programın 28 Haziran Cuma günü sezon finali yapması bekleniyor. Eylül, Ekim aylarında ise yeniden ekranlara gelmesi bekleniyor.

MÜGE ANLI SAAT KAÇTA?

Farklı konuların ele alındığı program hafta içi her gün 10.00'da ekranlara geliyor.

Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 28 Haziran günü sezon finali yapması bekleniyor - 1. Resim

ATV YAYIN AKIŞI 24 HAZİRAN

08.00 - Kahvaltı Haberleri

10.00 - Alan

13.00 - atv Gün Ortası

14.00 - Mutfak Bahane

16.00 - Esra Erol'da

19.00 - atv Ana Haber

20.00 - Kızıl Hare

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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