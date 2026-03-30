Magazin gündemindeki haberler ardından Basketbolcu Caner Erdeniz ile ilgili araştırmalar başladı. İş insanı Burak Özberk'in iddiaları ardından Caner Erdeniz'in kariyeri ve hayatı merak ediliyor. Peki, Müge Boz'un eşi Caner Erdeniz kimdir?

Türk profesyonel basketbolcu Caner Erdeniz, 25 Nisan 1987 İzmir doğumlu. Eski basketbolcu Mehmet Erdeniz'in oğludur.

Profesyonel kariyerine 2003 yılında alt yapısından yetiştiği Pınar Karşıyaka'da başlayan Caner Erdeniz, 2012-2014 yılları arasında forma giydiği Aykon TED Kolejliler ayrılarak, 23 Haziran 2014'te TBL takımlarından Beşiktaş ile sözleşme imzaladı. Bir yıl sonra eski takımı TED Ankara Kolejliler'e geri döndü.

Oyuncu Müge Boz ile 2019 tarihinde evlendi. Bu evlilikten 2 çocuğu oldu.

