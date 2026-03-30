NATO'nun resmi X hesabından 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilecek zirveye ilişkin paylaşım yapıldı. Anıtkabir fotoğrafıyla paylaşılan mesajda, Türkiye'nin 2004'teki İstanbul Zirvesi'nin ardından ikinci kez NATO Zirvesi'ne ev sahipliği yapacağı vurgulandı.

NATO’nun resmi hesabından Türkiye'de düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldığını belirten bir mesaj paylaşıldı.

GERİ SAYIM BAŞLADI

X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Ankara'da düzenlenecek 2026 NATO Zirvesi'ne 100 gün kaldı. Türkiye, 2004 yılında İstanbul’da gerçekleşen zirvenin ardından ikinci kez NATO Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. NATO Zirveleri, İttifak'ın karşı karşıya olduğu önemli konularda kararlar almak üzere müttefik liderleri bir araya getiriyor” ifadelerine yer verildi.

TÜRKİYE İKİNCİ KEZ EV SAHİPLİĞİ YAPACAK

2026 NATO Zirvesi 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek. Türkiye NATO zirvesine ikinci kez ev sahipliği yapmaya hazırlanırken toplantının, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılacağı biliniyor. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen zirveye Bulgaristan, Estonya, Letonya, Litvanya, Romanya, Slovakya ve Slovenya olmak üzere yedi yeni üye ülke kabul edilmişti.

