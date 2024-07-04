Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile 2023 yılında evlendi

1974 yılında Ankara'da doğan Murat Başaran, şarkıcı-şarkı yazarıdır. Geçtiğimiz sene düğününden görüntüler gündeme gelirken eşi kimdir, kaç yaşında araştırılmaya başlanmıştı. Murat Başaran ile eşi Ayten Öztürk'ün düğününe dair fotoğrafların ardından ikiliye tebrikler mesajları gelmişti.

1997 senesinde katıldığı Pop Show programında 2. olan Murat Başaran'ın özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip edilirken eşi kim merak ediliyor. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah törenine büyük katılım olmuştu.

MURAT BAŞARAN'IN EŞİ AYTEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Ayten Öztürk'ün özel hayatına dair bilgi bulunmazken çift Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde 2023 yılında evlendi. Şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı yaparken törene birçok başarılı sanatçı katıldı.

Başaran, 2013 yılında evlendiği Pınar Başaran'dan sonra ikinci kez dünya evine girdi. Başaran, düğünün ardından şu sözleri söylemişti:

Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu"

ŞARKICI MURAT BAŞARAN KİMDİR?

4 Haziran 1974 yılında Ankara'da doğan isim 1997 yılında Pop Show isimli programa katılarak 2. olmuştu. Şahin Özer'in keşfettiği isim 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan isimli albümünü çıkardıktan sonra Hadi Sende Kudur isimli albümünü yayınladı.

Hakan Peker'in Karam şarkısının söz yazarı olan Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm isimli albümünü paylaştı. 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun isimli albümünü çıkarırken 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümünü paylaştı.