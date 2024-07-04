Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile 2023 yılında evlendi

Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile 2023 yılında evlendi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile 2023 yılında evlendi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

1974 yılında Ankara'da doğan Murat Başaran, şarkıcı-şarkı yazarıdır. Geçtiğimiz sene düğününden görüntüler gündeme gelirken eşi kimdir, kaç yaşında araştırılmaya başlanmıştı. Murat Başaran ile eşi Ayten Öztürk'ün düğününe dair fotoğrafların ardından ikiliye tebrikler mesajları gelmişti.

1997 senesinde katıldığı Pop Show programında 2. olan Murat Başaran'ın özel hayatı sevenleri tarafından yakından takip edilirken eşi kim merak ediliyor. Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde gerçekleşen nikah törenine büyük katılım olmuştu.

MURAT BAŞARAN'IN EŞİ AYTEN ÖZTÜRK KİMDİR?

Ayten Öztürk'ün özel hayatına dair bilgi bulunmazken çift Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde 2023 yılında evlendi. Şahitliklerini Ahmet Selçuk İlkan, Ömür Gedik ve Polat Yağcı yaparken törene birçok başarılı sanatçı katıldı.

Başaran, 2013 yılında evlendiği Pınar Başaran'dan sonra ikinci kez dünya evine girdi. Başaran, düğünün ardından şu sözleri söylemişti:

Çok mutluyum. Bir yıldır tanışıyoruz. Herkes evlensin, mutlu olsun, sevdiğini alsın. Bugün gelirken 'Heyecanlanmayacağım' dedim ama arabadan inince heyecan tuttu"

Murat Başaran, eşi Ayten Öztürk ile 2023 yılında evlendi - 1. Resim

ŞARKICI MURAT BAŞARAN KİMDİR?

4 Haziran 1974 yılında Ankara'da doğan isim 1997 yılında Pop Show isimli programa katılarak 2. olmuştu. Şahin Özer'in keşfettiği isim 1999 Kasım ayında Azıcık Ucundan isimli albümünü çıkardıktan sonra Hadi Sende Kudur isimli albümünü yayınladı.

Hakan Peker'in Karam şarkısının söz yazarı olan Başaran, 2005 Aralık ayında Sana Ölürüm isimli albümünü paylaştı. 7 Ocak 2008'de Canın Sağolsun isimli albümünü çıkarırken 2013 yılında İşte O Sensin adlı albümünü paylaştı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
İtalyan basınına konuşan Montella başarının anahtarı olarak "Türk yüreği" dedi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyor - HaberlerBugün başlayan Dünya Güzellerim Tatilde programı, Çeşme'de bir otelde çekiliyorSosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı? - HaberlerSosyal medyada birbirini takipten çıkan Salman Tin ve Bilge Kağan Etil'in Köfn grubu dağıldı mı?Karacabey Atçılık Merkezinde nalbantlık kursunu tamamlayanlar Elazığ Hipodromunda çalışabilecek - HaberlerKaracabey Atçılık Merkezinde nalbantlık kursunu tamamlayanlar Elazığ Hipodromunda çalışabilecekBugün EURO 2024 maç programına göre Türkiye'nin karşılaşması yok - HaberlerBugün EURO 2024 maç programına göre Türkiye'nin karşılaşması yokBerlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 1 Ağustos 2021'de göreve başladı - HaberlerBerlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, 1 Ağustos 2021'de göreve başladıİyi Parti'den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019'da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti - Haberlerİyi Parti'den istifa eden Halil Aydoğdu, 2019'da Bilecik Söğüt Belediye Başkan adayı olmuştu fakat seçilememişti
Sonraki Haber Yükleniyor...