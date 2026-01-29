Milli Savunma Bakanlığı tarafından, Ege Denizi’nde yayımlanan NAVTEX’lerin süresiz olduğu açıklandı. Açıklama ardından "NAVTEX" ve "NAVTEX ilanı" terimleri bir kez daha gündeme geşdi. Peki, NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

NAVTEX sistemi, Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) standartlarına uygun olarak uluslararası yayınlar için 518 kHz, ulusal yayınlar için ise 490 kHz frekans bandında metin tabanlı mesajlar iletebilmektedir. NAVTEX, Uluslararası Denizcilik Organizasyonu'nun (IMO) ve Küresel Denizde Tehlike ve Emniyet Sistemi'nin (GMDSS) parçası olarak kullanılıyor.

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

Sistem denizcilere kurtarma operasyonları veya tehlikeli durumlar için acil durum mesajları, fırtına ve benzeri durumlar için meteorolojik uyarılar, sahil güvenlik ve kanal durumu gibi seyir uyarıları, denizcilik ve güvenlikle ilgili bilgilendirmeler yapmaktadır. NAVTEX mesajları, otomatik alıcı cihazları ile deniz araçlarında alınıyor ve alıcılar, önceden belirlenen bölgelerdeki tüm önemli mesajları almak için sürekli olarak bu verileri dinliyor. Proje kapsamında yapılan güncellemelerle yeni altyapıyla daha güvenli, verimli ve hızlı bir NAVTEX hizmeti sağlanıyor.

NAVTEX nedir, ne zaman ilan ediliyor?

NAVTEX İLAN ETMEK NEDİR?

NAVTEX ilan etmek, denizcilere belirli bir deniz sahasında yürütülecek faaliyetlere ilişkin resmi duyuru yapmak anlamına gelir.

Haberle İlgili Daha Fazlası