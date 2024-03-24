Necla Fide kim, kaç yaşında? Necla Fide hayatı ve biyografisi
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
66 yaşındaki oyuncu Necla Fide'nin kim olduğu, hayatı ve biyografisine dair detaylar araştırılıyor. Detaylar haberimizde...
Müzisyen Kıvılcım Ural'ın da annesi olan Yeşilçam oyuncusu Necla Fide'nin hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor.
NECLA FİDE KİMDİR?
2 Şubat 1958 yılında doğan Necla Fide, 1978 yapımı Astronot Fehmi ve 1982 yapımı Dünyayı Kurtaran Adam filmleriyle tanınıyor. 1970'ler ve 80'ler Türk sinemasında Yeşilçam'da pek çok filmde oynayan Fide, 1986 yılında sinema hayatına ara verdi. 2008 yılında Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Son Cellat filmiyle sinemaya geri döndü. Eşref Saati, Küçük Kadınlar, Yaprak Dökümü gibi dizilerde oynadı.
HANGİ DİZİLERDE OYNADI?
2006 Arka Sokaklar
2006 Yaprak Dökümü
2007 Doktorlar
2009 Arka Sıradakiler
2008-2009 Akasya Durağı
2009 Geniş Aile
2012 Zengin Kız Fakir Oğlan
2012 İbret-i Ailem
2013 Güzel Çirkin
2017 Çocuklar Duymasın
2017 İstanbullu Gelin
2018 Gülperi
2019 Afili Aşk