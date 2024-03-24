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Necla Fide kim, kaç yaşında? Necla Fide hayatı ve biyografisi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Necla Fide kim, kaç yaşında? Necla Fide hayatı ve biyografisi

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

66 yaşındaki oyuncu Necla Fide'nin kim olduğu, hayatı ve biyografisine dair detaylar araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

Müzisyen Kıvılcım Ural'ın da annesi olan Yeşilçam oyuncusu Necla Fide'nin hayatına dair merak edilenler haberimizde yer alıyor. 

NECLA FİDE KİMDİR?

2 Şubat 1958 yılında doğan Necla Fide, 1978 yapımı Astronot Fehmi ve 1982 yapımı Dünyayı Kurtaran Adam filmleriyle tanınıyor. 1970'ler ve 80'ler Türk sinemasında Yeşilçam'da pek çok filmde oynayan Fide, 1986 yılında sinema hayatına ara verdi. 2008 yılında Kadir İnanır'ın başrolünde yer aldığı Son Cellat filmiyle sinemaya geri döndü. Eşref Saati, Küçük Kadınlar, Yaprak Dökümü gibi dizilerde oynadı. 

HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2006 Arka Sokaklar

2006 Yaprak Dökümü

2007 Doktorlar

2009 Arka Sıradakiler

2008-2009 Akasya Durağı

2009 Geniş Aile

2012 Zengin Kız Fakir Oğlan

2012 İbret-i Ailem

2013 Güzel Çirkin

2017 Çocuklar Duymasın

2017 İstanbullu Gelin

2018 Gülperi

2019 Afili Aşk

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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