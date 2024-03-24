Necla Karahalil kim, kaç yaşında? Necla Karahalil hayatı ve biyografisi

Pilates eğitmenliği yapan ve sosyal medya platformlarında içerik üreten Necla Karahalil'in hayatı ve biyografisine dair detaylar haberimizde yer alıyor.

37 yaşındaki pilates eğitmeni Necla Karahalil'in kim olduğu araştırılıyor. Cem Yılmaz'la adı anılan Necla Karahalil'in hayatına dair bilgiler haberimizde. Detaylar...

NECLA KARAHALİL KİMDİR?

Necla Karahalil, Ağustos 1987'de Tekirdağ'da doğdu. Instagram'da pilates ve yemek tarifi videoları paylaşan Karahalil, YouTube platformu üzerinden de içerik üretiyor. Liseye kadar Tekirdağ'da eğitimini alan Karahalil, üniversitede Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümünde eğitim aldı. Necla Karahalil, grafik tasarım eğitimini tekstil ile birleştirerek koleksiyonlar hazırladı. Instagram üzerinden yemek tarifleri ve pilates videoları paylaşıyor. İstanbul'da uzun yıllar yaşadıktan sonra memleketi Tekirdağ'a geri dönmüştür.