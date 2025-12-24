Eşref Rüya, 27. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Son bölümde yaşanan Nisan karakterinin vurulduğu sahneden sonra izleyenlerin kafasında soru işaretleri oluştu. İzleyenler yeni bölümü beklerken ''Eşref Rüya Nisan ölüyor mu?'' sorusuna cevap aramaya başladı.

Eşref Rüya yeni bölüm fragmanında yer alan sahneler, dizinin şimdiye kadarki en çarpıcı anlarından biriydi. Nisan’ın Eşref için her şeyi göze aldığını söylediği anların hemen ardından otelde düzenlenen konser sırasında silah seslerinin yükselmesi tansiyonu bir anda zirveye taşıdı. Peki, Eşref Rüya Nisan ölüyor mu?

EŞREF RÜYA NİSAN ÖLÜYOR MU?

Kanal D’de yayınlanan Eşref Rüya dizisinin son bölümünde Nisan karakterinin vurulması, izleyicilerde büyük merak uyandırdı. Final sahnesinde Nisan’ın Eşref’in kollarında yerde kalması, karakterin ölüp ölmediği sorusunu gündeme taşıdı. Yapım ekibi ya da kanal tarafından Nisan’ın dizide hayatını kaybettiğine dair resmi bir açıklama yapılmadı.

EŞREF RÜYA FİNAL Mİ YAPACAK?

Son bölümde yaşanan gelişmeler ve art arda gelen ayrılık iddiaları, dizinin final yapacağı yönündeki söylentileri güçlendirdi. Sosyal medyada “final geliyor” yorumları yapılsa da Eşref Rüya’nın yayından kaldırılacağı ya da sezon finali yapacağına ilişkin resmi bir duyuru henüz yapılamdı.

EŞREF RÜYA DEMET ÖZDEMİR DİZİDEN AYRILACAK MI?

Nisan karakterini canlandıran Demet Özdemir’in diziden ayrılacağına dair iddialar, karakterin vurulduğu sahnenin ardından gündeme geldi. Demet Özdemir’in projeye veda edeceğine ilişkin bir bilgi de paylaşılmadı. Nisan karakterinin hikayesinin devam edip etmeyeceği önümüzdeki bölümlerde belli olacak.

