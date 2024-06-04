Niyazi Gül Dörtnala’nın çekimleri Seferihisar ve Torbalı’da gerçekleşti

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 4 Haziran 2024 18:35 - Güncelleme: 4 Haziran 2024 18:41 - Güncelleme:

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Bu akşam Star TV ekranlarında tekrar yayınlanacak olan Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyenler nerede çekildi merak ederken oyuncu kadrosunu da araştırmaya başladı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı filmin çekildiği yıla dair bilgiler...