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Niyazi Gül Dörtnala’nın çekimleri Seferihisar ve Torbalı’da gerçekleşti

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Niyazi Gül Dörtnala’nın çekimleri Seferihisar ve Torbalı’da gerçekleşti

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Bu akşam Star TV ekranlarında tekrar yayınlanacak olan Niyazi Gül Dörtnala filmini izleyenler nerede çekildi merak ederken oyuncu kadrosunu da araştırmaya başladı. Yönetmenliğini Hakan Algül'ün yaptığı filmin çekildiği yıla dair bilgiler...

Sinemada yayınlanmasının ardından gündemde yerini alan Niyazi Gül Dörtnala filmi, yeniden ekranlarda yer aldı. Bugün tekrar yayınlanmasıyla beraber çekimleri nerede yapıldı sorusu merak edildi. İşte oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

Film, 2015 yılında çıkarken yönetmenliğini Hakan Algül yaptı. Ata Demirer'in oynadığı Niyazi Gül karakteri büyük ilgi görürken vizyona girdiği yıl büyük ses getirmişti.

Niyazi Gül Dörtnala’nın çekimleri Seferihisar ve Torbalı’da gerçekleşti - 1. Resim

Çekimlerin bir kısmı İzmir'in Seferihisar ilçesinde gerçekleşirken bir kısmı Torbalı'da çekildi. Oyuncu kadrosunda ise Ata Demirer, Demet Akbağ, Şebnem Bozoklu ve Levent Ülgen yer aldı.

 

 

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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