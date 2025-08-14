Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ermenistan temsilcisi Noah, Gibraltar’ın güçlü ekibi Lincoln Red Imps’i konuk ediyor. İlk maçtaki 1-1’lik eşitlik sonrası turun kaderi bu maçta belli olacak. Peki, Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Noah, Lincoln Red Imps ile kritik bir karşılaşmaya çıkacak. İlk maçın berabere sonuçlanmasıyla her iki takım da play-off turuna yükselme mücadelesinde galibiyet arayacak.

NOAH - LİNCOLN RED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanş maçında Noah, Lincoln Red Imps’i 14 Ağustos 2025 Perşembe günü saat 19.00’da ağırlayacak.

Karşılaşma, Ermenistan’ın Abovyan şehrindeki Kotaik Stadyumu’nda oynanacak. İlk maç 7 Ağustos’ta Gibraltar’daki Europa Point Stadyumu’nda 1-1 berabere sonuçlanmıştı. Noah’ın ev sahibi olduğu bu maç, play-off turuna yükselen takımı belirleyecek.

Noah - Lincoln Red maçı hangi kanalda, saat kaçta? - 1. Resim

NOAH - LİNCOLN RED MAÇI HANGİ KANALDA?

Noah - Lincoln Red Imps maçının Türkiye’de hangi kanalda yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

