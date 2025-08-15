Nuray Sayarı evlendi mi, eşi kim? Gelinliği gündem oldu

Astroloji dünyasının tanınmış ismi Nuray Sayarı, özel hayatıyla bir kez daha magazin gündeminde yer aldı. 54 yaşındaki astrolog ikinci kez dünya evine girdi. Peki, Nuray Sayarı kiminle evlendi, eşi kim? İşte, detaylar...

NURAY SAYARI EVLENDİ Mİ?

Nuray Sayarı, 15 Ağustos 2025’te nişanlısı Ahmet Bey ile nikah masasına oturdu. 10 Ağustos’ta Beykoz Açarkent Konakları’nda düzenlenen kına gecesi, düğün öncesinde sosyal medyada büyük ses getirdi.

Sayarı, renkli dekorlar ve görsel şovlarla süslenen geceden kareleri Instagram hesabından paylaştı

Son olarak gelinliği sosyal medyada gündem olan Sayarı paylaştığı videoda, "'Eşim öyle kolay kolay her şeyi beğenmez, eşim beğendiyse tamam" sözleriyle eleştirilerin önünü kesmeye çalıştı.

NURAY SAYARI KİMİNLE EVLENDİ?

Nuray Sayarı, Almanya’da yaşayan iş insanı Ahmet Bey ile evlendi. Ahmet Bey’in kimliği hakkında detaylı bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak çiftin bir süredir beraber olduğu öğrenildi.

NURAY SAYARI EŞİ KİM?

Nuray Sayarı'nın yeni eşi Ahmet Bey hakkında kamuoyunda pek fazla bilgi bulunmuyor. Sayarı'nın ilk eşi Aşkın Sayarı, iş insanıydı. Çiftin evliliği 31 yıl sürdü ve bu evlilikten Doğuş Sayarı ve Ogan Sayarı iki oğulları oldu.