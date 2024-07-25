Nursel Ergin'in Gelinim Mutfakta'dan ayrılmasının ardından yeni sunucu Aslı Hünel oldu

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını uzun zamandır sunan Nursel Ergin'in bu sezon ayrılması seyircileri üzerken programdan ayrıldı mı, neden araştırılıyor. Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel, yeni sunucu oldu.

Gelinler ve kayınvalidelerin yer aldığı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altın kazanırken haftanın finalide altın bilezik kazanıyor. Sezon arasına giren programda Nursel Ergin'in yer almaması üzerine seyirciler neden yok merak etmişti.

NURSEL ERGİN GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDAN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

"Biri gidince başkasının gelişini hazırlar..

Bir şey bitince,diğerinin başlangıcını hazırlar..

Bu yüzden ne gitmekten korkarım ne de bitirmekten…

Çok keyifli bir 600 bölümdü. Gelinim Mutfakta Bana çok şey kattı, reytinglerimiz izleyicimizin cevabıydı… gurur duydum kendimle sayenizde ama aynı zaman da ne isteyip ne istemediğimi de anladım.

Ben kalbiyle hareket eden biri olarak; sevgili yapımcım ve kanal dan izin istedim,onlar da beni kırmadı.

Tüm seyircime de sevgilerimi iletiyorum bende sizi çok seviyorum. En kısa zamanda her zaman olduğu gibi enerjim enerjiniz olacak…"

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM?

Programın sunuculuğunu Aslı Hünel üstlendi. Yeni sezonda Hünel, Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapacağını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Efsane yarışma Gelinim Mufakta yeni sunucusuyla yedinci sezonda çok yakında başlıyor” notuyla Aslı Hünel'in sunucu olacağı açıklandı.