Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > Nursel Ergin'in Gelinim Mutfakta'dan ayrılmasının ardından yeni sunucu Aslı Hünel oldu

Nursel Ergin'in Gelinim Mutfakta'dan ayrılmasının ardından yeni sunucu Aslı Hünel oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programını uzun zamandır sunan Nursel Ergin'in bu sezon ayrılması seyircileri üzerken programdan ayrıldı mı, neden araştırılıyor. Gelin Evi'ni sunan Aslı Hünel, yeni sunucu oldu.

Gelinler ve kayınvalidelerin yer aldığı Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin çeyrek altın kazanırken haftanın finalide altın bilezik kazanıyor. Sezon arasına giren programda Nursel Ergin'in yer almaması üzerine seyirciler neden yok merak etmişti.

NURSEL ERGİN GELİNİM MUTFAKTA PROGRAMINDAN AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Uzun zamandır programın sunuculuğunu üstlenen Nursel Ergin, sosyal medya hesabından programdan ayrıldığını sevenlerine şu sözlerle duyurdu:

"Biri gidince başkasının gelişini hazırlar..
Bir şey bitince,diğerinin başlangıcını hazırlar..
Bu yüzden ne gitmekten korkarım ne de bitirmekten…

Çok keyifli bir 600 bölümdü. Gelinim Mutfakta Bana çok şey kattı, reytinglerimiz izleyicimizin cevabıydı… gurur duydum kendimle sayenizde ama aynı zaman da ne isteyip ne istemediğimi de anladım.
Ben kalbiyle hareket eden biri olarak; sevgili yapımcım ve kanal dan izin istedim,onlar da beni kırmadı.
Tüm seyircime de sevgilerimi iletiyorum bende sizi çok seviyorum. En kısa zamanda her zaman olduğu gibi enerjim enerjiniz olacak…"

GELİNİM MUTFAKTA YENİ SUNUCUSU KİM?

Nursel Ergin'in Gelinim Mutfakta'dan ayrılmasının ardından yeni sunucu Aslı Hünel oldu - 1. Resim

Programın sunuculuğunu Aslı Hünel üstlendi. Yeni sezonda Hünel, Gelinim Mutfakta programının sunuculuğunu yapacağını sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

“Efsane yarışma Gelinim Mufakta yeni sunucusuyla yedinci sezonda çok yakında başlıyor” notuyla Aslı Hünel'in sunucu olacağı açıklandı.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Arnavutköy'de İETT otobüsü kanala düştü, onlarca kişi canını zor kurtardıOlimpiyatlarda milli sporcuların en genci Kuzey Tunçelli, en tecrübelisi Yusuf Dikeç
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'ın yeni transferi Ellias Jelert Kopenhag altyapısında yetişti - HaberlerGalatasaray'ın yeni transferi Ellias Jelert Kopenhag altyapısında yetiştiHakime sunulan taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilebilir - HaberlerHakime sunulan taslak metine göre Eylem Tok, Türkiye'ye iade edilebilirDenizli'nin Çal ilçesinde elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecek - HaberlerDenizli'nin Çal ilçesinde elektrik kesintisi 15.00 civarında bitecekAJet yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 25-26 Temmuz aralığında 9 dolar + vergilerle bilet alınıyor - HaberlerAJet yurt dışına ucuz bilet kampanyası! 25-26 Temmuz aralığında 9 dolar + vergilerle bilet alınıyorBaşakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli oldu - HaberlerBaşakşehir La Fiorita maçını şifresiz verecek kanal belli olduYalçın Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, 1996 yılında dünyaya geldi - HaberlerYalçın Ayaydın'ın oğlu olan Mert Ayaydın, 1996 yılında dünyaya geldi
Sonraki Haber Yükleniyor...