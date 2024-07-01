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Ömer Çelik ile evlenmesi beklenen Ecem Topal, haber programı sunuculuğu yapıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ömer Çelik ile evlenmesi beklenen Ecem Topal, haber programı sunuculuğu yapıyor
Ömer Çelik, Gazetecilik, Haber

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Son günlerde adını sıklıkla duyduğumuz isimler arasında yer alan Ecem Topal'ın AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile evleneceği konuşulurken Topal hakkında kimdir, kaç yaşında gibi sorular araştırıldı. BengüTürk TV’de “Hariciye" programında sunuculuk yapan isim gündemde yer aldı.

AK Parti Sözcüsü olan Ömer Çelik'in adı anılan Ecem Topal'ın hayatı ve biyografisi gündemde yer alırken ekranlarda görmeye alışkın olduğumuz isim ile ilgili nereli, mesleği nedir gibi sorular aratılmaya başlandı.

SUNUCU ECEM TOPAL KİMDİR?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile evleneceği iddia edilen isim diploması muhabiri olurken Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın birçok yurt dışı ziyaretinde de yer aldı. İstanbul Medeniyet Üniversitesi'nde lisans eğitimini tamamlamasının ardından gazetecilik mesleğine atılan Topal, Milliyet gazetesinde Diplomasi Muhabiri olarak görev yaptığı esnada Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı seyahatlerinde de bulundu.

Ömer Çelik ile evlenmesi beklenen Ecem Topal, haber programı sunuculuğu yapıyor - 1. Resim

Güncel olarak BengüTürk TV’de haber programı sunarken başarısı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Özel hayatına dair fazla bilgi bulunmayan Ecem Topal'ın 12 Nisan'da dünyaya geldiği biliniyor.

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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