7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Önder Bozkurt, Ağrı Valisi olarak görevlendirildi. Aynı kararname kapsamında bazı valiler vali-mülkiye başmüfettişliği görevine alınırken, birçok ilde de yeni vali atamaları gerçekleştirildi. Kararname ile Ağrı Valiliği görevine getirilen Önder Bozkurt kimdir, kaç yaşında, nereli merak ediliyor.

ÖNDER BOZKURT KİMDİR?

Önder Bozkurt mülki idare alanında uzun yıllardır görev yapan deneyimli bir kamu yöneticisidir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olduktan sonra kaymakam adayı olarak meslek hayatına başladı. Türkiye’nin farklı illerinde kaymakamlık ve vali yardımcılığı görevlerinde bulunan Bozkurt, İçişleri Bakanlığı merkez teşkilatında da önemli sorumluluklar üstlendi.

İller İdaresi Genel Müdürlüğünde şube müdürlüğü ve daire başkanlığı yapan Bozkurt, daha sonra mülkiye müfettişi olarak görev aldı. AFAD Rehberlik ve Denetim Başkanlığı ile AFAD Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunan Bozkurt, 7 Ocak 2026 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ağrı Valisi olarak atandı.

ÖNDER BOZKURT NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

Önder Bozkurt 1981 yılında Hatay’ın Yayladağı ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Yayladağı’nda tamamladı. Akademik kariyerine yüksek lisans ve doktora çalışmalarıyla devam eden Bozkurt 45 yaşındadır. Evli ve iki çocuk babası olan Bozkurt, yeni görevine Ağrı Valisi olarak başladı.

