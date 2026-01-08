Anadolu Ajansı
Sakarya'da feci kaza! Otomobil minibüsle çarpıştı, ölü ve yaralılar var
Anadolu Otoyolu’nun Sakarya kesiminde meydana gelen kazada otomobil, minibüs ile çarpıştı. Can pazarı yaşanan adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Devrilen minibüstekilerden 1'i hayatı kaybederken 3'ü ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Anadolu Otoyolu'nun İstanbul istikameti Hendek mevkisinde sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 GEK 18 plakalı otomobil ile 27 AKZ 677 plakalı minibüs çarpıştı.
MİNİBÜS DEVRİLDİ
Çarpışmanın şiddetiyle minibüs devrildi. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ 3 DE YARALI VAR
Kazada Yıldız D'nin (60) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, B.H. (24), G.H. (52) ve S.D. (31) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yıldız D'nin cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından morga götürüldü.
Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul istikametinde ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
