Sarıyer’de sahil kenarında motosikletiyle denize düşen genç, vatandaşlarca kurtarıldıktan sonra motosikletini kontrol etmek için yeniden denize atladı. Denizden çıkamayan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, akşam saat 18.00 sıralarında İstanbul’un Sarıyer ilçesi Rumelihisarı Mahallesi Baltalimanı Hisar Caddesi’nde meydana geldi.

VATANDAŞLAR KURTARDI YENİDEN DENİZE ATLADI!

İddiaya göre sahil kenarında motosikletine binerek ayrılmak isteyen Kemal Uğur, hareket ettiği sırada bilinmeyen bir nedenle denize düştü. Çevredeki vatandaşların yardımıyla sudan çıkarılan Uğur, denize düşen motosikletini kontrol etmek için yeniden suya girdi. Ancak bu kez denizden çıkamayan genci gören vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu denizden çıkarılan Kemal Uğur, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uğur, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

