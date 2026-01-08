ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi. Trump, uyuşturucu ve ikili anlaşmazlıkların ele alındığını belirtirken, iki ülke dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray’da görüşme planlandığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Truth Social sosyal medya platformundan, konuya ilişkin paylaşım yaptı.

KENDİSİ İLE GÖRÜŞMEYİ 4 GÖZLE BEKLİYORUM

“Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ile görüşmek büyük bir onurdu." diye yazan Trump, "Kendisi, aramızdaki uyuşturucu ve diğer anlaşmazlıklar konusunda durumu açıklamak için aradı. Aramasını ve üslubunu takdir ettim ve yakın zamanda kendisiyle görüşmeyi dört gözle bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Trump, ABD ile Kolombiya dışişleri bakanları arasında Beyaz Saray'da yapılmak üzere görüşmeler planlandığı bilgisini de paylaştı.

ABD- KOLOMBİYA ARASINDAKİ GERİLİM

ABD Başkanı Trump, daha önce Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu hedef alarak, bu ülkenin ABD'ye kokain gönderdiğini iddia etmiş ve Petro için "Kendisinin dikkatli olması lazım." uyarısında bulunmuştu.

Ayrıca Trump, Kolombiya'yı "hasta ülke" diye nitelemiş, muhtemel ABD saldırısı ihtimaline ilişkin ise "Kolombiya operasyonu kulağa hoş geliyor." ifadesini kullanmıştı.

Haberle İlgili Daha Fazlası