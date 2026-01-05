ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'ya yönelik askeri operasyonun ardından Kolombiya'yı da benzer bir müdahaleyle tehdit ederek Devlet Başkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu kaçakçısı olmakla suçladı. Suçlamalara sert bir şekilde cevap veren Petro, anayasal yetkilerini, halk desteğini ve uyuşturucuyla mücadelesini kanıtlarla ortaya koydu. Eski bir gerilla lideri olan Petro, ABD'ye karşı halkı ve askerleri direnişe davet ederek, "Vatan için istemediğim silahları yeniden elime alırım" mesajını verdi ve ülkesinin egemenliğini savundu.

Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro, ABD'li mevkidaşı Donald Trump'ın askeri müdahale tehditlerine ve uyuşturucu ticareti iddialarına karşı sert ve meydan okuyan bir cevap verdi. Trump'ın, Venezuela'ya yapılan askeri harekatın ardından Kolombiya'nın da "çok hasta" olduğunu ve "kokain üreten hasta bir adam tarafından yönetildiğini" söyleyerek benzer bir müdahalenin "iyi geleceği" yönündeki açıklamaları, iki ülke arasındaki gerilimi doruğa çıkardı.

“SINIRIN ÖTESİNDE BİR TEHDİT”

Trump’ın 4 Ocak 2026 Pazar günü Air Force One'da gazetecilere yaptığı bu tehdit dolu açıklamalar, bölgede büyük yankı uyandırdı. ABD Başkanı, Petro’nun "çok uzun süre görevde kalmayacağını" iddia etti ve askeri müdahalenin gerekçesi olarak "birçok insanı öldürmelerini" gösterdi, ancak bu iddiasına dair kanıt sunmadı. Bu açıklamalar, ABD'nin bir gün önce Venezuela lideri Nicolas Maduro'yu iktidardan uzaklaştırmak için Caracas'a düzenlediği şok baskının hemen ardından geldi. Petro, bu operasyonu daha önce "hukuki dayanağı olmayan bir kaçırma" olarak kınamıştı.

PETRO: BU İFTİRAYA İNANMAYIN

Suçlamalara sosyal medya platformu X üzerinden cevap veren Petro, "Adım mahkeme kayıtlarında geçmiyor. İftirayı durdurun Sayın Trump" dedi. Petro, eski bir gerilla lideri ve Kolombiya halkının barış mücadelesinden çıkan bir başkan olarak, bu tür tehditlerin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Trump’ın iddialarına esaslı bir cevap olarak Petro, ABD’li siyasetçi Marco Rubio'nun Kolombiya otoriteleri ile kendisi arasında ayrım oluşturma çabasına da değinerek, bunun ülkedeki mafyayla bağlantılı siyasetçilerin ABD-Kolombiya ilişkilerini sabote etme girişimi olduğunu öne sürdü.

“EN BÜYÜK KOKAİN BASKINI BENİM EMRİMLE GERÇEKLEŞTİ”

Petro, Kolombiya anayasasına göre silahlı kuvvetlerin başkomutanı olduğunu hatırlattı ve kendi dönemindeki somut başarıları sıraladı. "Dünya tarihinin en büyük kokain ele geçirilmesi" emrini verdiğini belirtti ve önceki hükümetlerin büyümesine izin verdiği, "Uyuşturucunun Wall Street’i" olarak bilinen Cauca'daki El Plateado'nun kendi emriyle alındığını duyurdu.

"SAVAŞI VE YERALTI FAALİYETLERİNİ BİLİRİM"

Petro, ayrıca istihbarat olmadan yapılacak hava bombardımanlarının çok sayıda çocuğun ölümüne yol açacağını, kırsal kesimdeki bombardımanların ise dağlarda binlerce yeni gerillayı ortaya çıkaracağını kaydetti.

Ayrıca, Kolombiya askerlerine de emir verdiğini belirterek, "ABD bayrağını Kolombiya bayrağına tercih eden her komutan, burayı derhal terk etmelidir. Asker olmasam da savaşı ve yeraltı faaliyetlerini bilirim. 1989 Barış Paktı'ndan bu yana bir daha silah ellemeyeceğime yemin ettim, ancak vatan için istemediğim silahları yeniden elime alacağım" dedi.

