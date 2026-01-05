Venezuela'nın başkenti Caracas'ta binlerce kişi, ABD’nin askeri müdahaleyle alıkoyduğu Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya destek için sokaklara çıktı. Öte yandan Venezuelalı bir gencin, “ABD bize bir şey yapmıyor. Bırakın mutlu olalım.” sözleriyle ABD operasyonuna verdiği destek sosyal medyada gündem oldu.

Caracas kent merkezinde binlerce kişi ABD'nin cumartesi gece yarısından sonra düzenlediği askeri operasyonla Başkan Maduro ve eşi Cilia Flores'i kaçırmasını kınamak için "Venezuela için Büyük Yürüyüş" adı altında gösteri yaptı.

“HALK SOKAKLARA DÖKÜLDÜ”

Maduro destekçileri, ABD'nin askeri müdahalesine ve başkanlarının alıkonulmasına karşı pankartlar taşıyarak, "Venezuela kararlı bir şekilde mücadele ediyor", "Onu (Maduro) geri istiyoruz", "İşçi sınıfı başkanımızı geri verin", "Egemenlik pazarlık konusu değildir" ve "Maduro'ya her zaman sadığız" şeklinde sloganlar attı.

Venezuela basınına konuşan bir gösterici, "Egemenliğimize saygı gösterilmesini ve Başkanımız Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in geri dönmesini talep ediyoruz." dedi.

“ABD BİZE BİR ŞEY YAPMIYOR”

Öte yandan Venezuelalı bir gencin ABD’ye destek verdiği video sosyal medyada tartışma konusu oldu. Genç kız videoda, “Eğer bir diktatörlük altında yaşamadıysan, çeneni kapa. 30 yıl berbat bir rejim altında yaşamadıysan, sus. Bırak mutlu olalım. ABD bize bir şey yapmıyor. Biz kendi acımızı biliyoruz, anlıyoruz. Hiçbir şey yapma, söyleme. Teşekkürler.” ifadelerinde bulundu.

Söz konusu video kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, genç kadına hem destek mesajları hem de eleştirel yorumlar yöneltildi.

